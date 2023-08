"Una pequeña 'mentira' para pasar la primera cita": la anécdota de Tsitsipas cuando intentaba conquistar a Badosa

Están a punto de cumplirse tres meses desde que Stéfanos Tsitsipas y Paula Badosa iniciaron una relación sentimental que ha conquistado a todos los amantes del tenis. Con el paso del tiempo, han sido ellos mismos los que han ido revelando detalles de su noviazgo, y lo último en saberse es una divertida anécdota sobre su primera cita.

Ha sido el griego el que no dudó en compartirla hace unos días en una entrevista, en la que ha confesado su pasión por el reggaeton. Un género que le encanta desde que conoce a la española. "Es mi realidad estos días", ha apuntado.

"Escucho canciones en español desde primera hora de la mañana", ha asegurado, algo que no se habría imaginado el pasado mes de mayo, cuando tuvo lugar su primer encuentro con Badosa y tuvo que decir una pequeña mentira para no decepcionar a la jugadora.

Ese día ella le hizo una pregunta: "¿Sabes algo de Bad Bunny?", ha empezado contando. "Era una pregunta con trampa, porque no aclaró si le gustaba o no. Y dije '¡por supuesto que lo sé!", le respondió, aunque en realidad no tenía ni idea de quién era el cantante puertorriqueño.

"Pero ahora sí que lo sé", matiza Tsitsipas entre risas. "Ahora me gusta mucho. Me he hecho fan después de escucharle casi cada día durante dos meses", ha añadido sobre su nuevo gusto musical.

Las declaraciones del griego han llegado hasta Badosa, que no ha podido evitar reaccionar en sus redes sociales. "Me estoy muriendo. Una pequeña mentira para pasar el test de la primera cita", ha escrito la tenista junto al vídeo y varias caritas estallando en carcajadas.