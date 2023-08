El brutal ataque con una piedra a una jockey para robarle el coche: "Vamos, sal, perra"

Sonja Wiseman, jockey australiana de 31 años, fue atacada brutalmente el pasado viernes por un grupo de hombres que querían robarle su coche, que estaba estacionado en la puerta de su casa. Vivió un momento más que terrorífico para ella, que acabo incluso ensangrentada.

"De repente, el cristal de la ventana del lado del copiloto se hizo añicos", contó a Racenet Wiseman, que salió al coche muy temprano porque se había olvidado algo en él.

La joven añadió: "Miré hacia arriba a mi izquierda -el volante está a la derecha- y había un grupo de 10 a 15 hombres. No sé si se habían dado cuenta de que estaba en el coche, pero en cuanto miré hacia arriba, todos se empezaron a reír".

Ella intentó escapar con el coche, pero sus nervios no le dejaron. "Lo encendí pero, en mi estado de pánico, seguí girando la llave aunque ya estaba en funcionamiento. Mi vehículo es manual y hasta se me olvidó pisar el embrague para iniciar la marcha", apuntó.

Mientras tanto, los hombres se ensañaron con ella desde fuera. "Empezaron a golpear mi puerta para abrirla, mientras decían: 'Vamos, sal del coche, perra'. Yo estaba aterrorizada. Eran literalmente como una manada de coyotes que iban de cacería", afirmó.

En un momento dado, pudo marcar el número de emergencias y tocar desesperadamente el claxon. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. "Luego me golpearon en la cara con una piedra, me rompieron la nariz por tres puntos distintos, me destrozaron el labio y me rompieron varios dientes. Puse el coche en movimiento, pero me bloquearon el paso", contó.

Por su insistencia con el claxon, algunos miembros de un cuartel militar se acercaron y finalmente los vándalos huyeron del coche. Un vecino salió a socorrerla y a avisar a su novio, que estaba durmiendo en el interior de la casa.

Este hecho, que ya está siendo investigado por la policía, ha dejado lesiones en la cara de la chica, que precisamente se casa en tres semanas, pero lo que más le preocupa son las psicológicas, pues ya ha tenido "varios ataques de ansiedad".

"Tengo suerte de estar viva, porque realmente temía lo peor cuando estaba atrapada en el coche. Es una locura pensar que no estás segura ni siquiera sentada en tu coche", afirmó aún así.