Ana Peleteiro despeja las dudas: renuncia al Mundial de Budapest "para disfrutar de mi hija y mi familia"

Ana Peleteiro no disputará el Campeonato del Mundo al aire libre de Budapest, que se disputa del 19 al 27 de agosto. La atleta, cuya marca en el ranking mundial la clasificaba a la competición pero no cumplía los criterios de la Federación, ha decidido no participar en él. "Estoy oficialmente de vacaciones. Y sobre todo me voy a disfrutar de mi hija y mi familia", ha dicho en sus redes sociales.

La gallega ha decidido así poner fin a su temporada tras proclamarse campeona de España, para descansar y llegar al cien por cien a los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde defenderá el bronce logrado en Tokio 2020.

Con un 14,21 metros recorridos, Peleteiro ganó el triple femenino en el Campeonato nacional celebrado en Torrent. Un registro que, sin embargo, no pasa el corte mínimo establecido por World Athletics, la federación internacional de atletismo, ni tampoco a la fijada por la Real Federación Española de Atletismo, pues se queda a tan solo cuatro centímetros.

A través de una 'misiva' publicada en sus redes, la española celebró su regreso a las pistas apenas siete meses después de haber dado a luz a su hija Lúa. "He vuelto, ¡hemos vuelto! Si me dicen lo que conseguimos esta temporada hace siete meses, jamás me lo creería", ha apuntado Peleteiro, que ha confesado haber "luchado, sufrido y trabajado cómo nunca antes".

"Pero además de preocuparme por mí misma para volver al alto nivel, también lo tuve que conciliar con la maternidad", confiesa, algo de lo que "me he ocupado y centrado" para que "mi hija crezca sana y feliz". "La realidad es que ella ha sido la protagonista durante estos últimos meses", ha señalado.

A pesar de no haber logrado la marca mínima para el Mundial, Peleteiro ha puesto en valor que "he vuelto a la alta competición, he recuperado mi forma física, he vuelto a disfrutar de las competiciones, mejorando en cada una de ellas un poquito, he recuperado mi World Ranking, me he clasificado para el Campeonato del Mundo y, sobre todo, he crecido como deportista y persona".

En este sentido, consciente de que su ambición es recuperar su mejor versión, la atleta considera que ahora "lo importante es descansar física y mentalmente para afrontar la próxima temporada de la mejor forma posible".

Horas después de este primer mensaje, la gallega aclarado que ella estaba "clasificada" para el Mundial porque "actualmente con las puntuaciones" obtenidas por sus marcas en las cinco competiciones en las que que ha participado así lo dicen. "Por los criterios de World Athletics, sí estoy clasificada. Otra cosa es que esté seleccionada, ya que eso depende de lo que el seleccionador de la RFEA decida", ha recordado.

De este modo, Peleteiro insiste en que ha sido ella la que ha decidido irse "de vacaciones" y que "no" renuncia a "nada" porque no está "seleccionada". "Y sí puedo decidir cuando acabar mi temporada ya que aunque muchos no lo sepan, mi temporada no se acaba en el Campeonato del Mundo. Es más, si quisiera, podría competir en varios Meetings por Europa en agosto, entre ellos el más prestigioso, que es la Liga Diamante de Zurich, como ya he hecho en otras ocasiones, y al que estaría invitada", ha subrayado la triplista.

"Por lo tanto pido respeto a las decisiones de cada atleta y tomar en consideración como se sienta y considere mejor para su preparación", ha sentenciado la saltadora española, medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.