Una influencer brasileña admite que Neymar tuvo relaciones sexuales con otro hombre: "Se besaron y tuvieron sexo"

La vida de Neymar es un sube y baja constante. El brasileño vuelve a ser el centro de todas las miradas tras las últimas declaraciones de una influencer que aseguró que el futbolista del PSG habría mantenido relaciones sexuales con otro hombre en una fiesta durante la cuarentena.

Según cuenta la influencer, Sophia Barclay, el jugador organizó una fiesta clandestina en su casa donde llegaron todo tipo de invitados. Una vez en el lugar, Neymar obligó a todas las personas presentes a guardar sus respectivos teléfonos móviles en una habitación "resguardada por dos amigos suyos", añadió la joven en Chupim, un programa de Brasil.

Asimismo y para tratar que esta información no llegase a los medios de comunicación, el futbolista hizo que prácticamente todos los invitados firmasen un contrato de confidencialidad que, supuestamente, Sophia no firmó. Por ello, la joven ha destapado el encuentro sexual que mantuvieron Ney, Sophia, otra chica y un surfista brasileño: "Los dos tuvieron sexo entre ellos. Entonces nos pusimos en el medio, la chica y yo. Y se besaron, todos se besaron. No hubo límites", añadió la influencer.

Pedro Scooby, según Sophia, es el hombre con el que Neymar, supuestamente, habría mantenido relaciones sexuales durante la fiesta en la cuarentena. El surfista brasileño tiene una relación con la cantante Annita y participó en la última edición de Gran Hermano Brasil (Big Brother Brasil). Además, tuvo tres hijos en su anterior relación con la actriz Luana Piovanni. Sin lugar a dudas, la vida de Pedro es una auténtica ola.