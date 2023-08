Así es Pablo Llamas, la joya del tenis español tras los pasos de Carlos Alcaraz

La 'quinta de Alcaraz' no para de crecer, el murciano ha abierto el camino y las joyas del tenis español del futuro no pierden de vista la meta. Si no que se lo digan a Pablo Llamas Ruiz (Jerez de la Frontera, 2002) que ya ha copiado los pasos de los más grandes de nuestro tenis con una victoria muy esperanzadora en el Open Castilla y León-Villa de El Espinar.

Brazos al aire, sonrisa de oreja a oreja y un dedo señalando a los cuatro costados de la pista de tierra de Segovia, así fue la celebración ante las gradas repletas de afortunados que pudieron ver y apoyar al joven español en su primera victoria en el circuito Challenger, la antesala de los grandes torneos.

No es ni mucho menos una sorpresa para los seguidores del tenis del futuro, todos conscientes del gran trabajo realizado por Llamas en los últimos años, donde ha ido creciendo a pasos de gigante en torenos ITF y dejando grandes actuaciones en sus primeros torneos ATP, como la maravillosa mañana de tenis que regaló en Maspalomas ante nada más y nada menos que Dusan Lajovic pese a caer derrotado ante el posterior campeón.

Ahora ha llegado la confirmación en un torneo muy especial, El Espinar, donde ya triunfaron Emilio Sánchez Vicario, Sergi Bruguera, Rafael Nadal, Juan Martín del Potro, Feliciano López, Fernando Verdasco o Pablo Carreño. Pero la gesta, ese 7-6 (9) y 7-6 (5) en dos horas y 20 minutos de un duro partido ante Antoine Escoffier que le coloca en el top 150 del ranking mundial, no se queda ahí, pues también le convierte en el segundo tenista español más joven en ganar un torneo de esta categoría tras Carlos Alcaraz, que lo hizo con 18 en el torneo de Oeiras 2021.

Este nuevo logro cierra una etapa de formación que empezó cuando empuñó por primera vez una raqueta a los tres años en el Club Nazaret de Jerez de la Frontera, allí se enganchó al deporte de raqueta peloteando contra un frontón mientras su hermano daba clases, y pronto llegó su oportunidad.

A los siete jugó sus primeros torneos, y poco a poco fue creciendo hasta llegar a la Academia Tenis Ferrer, del extenista y actual capitán de Copa Davis, donde dio el salto definitivo.

Pablo Llamas Ruiz ya se ha testado con buenas sensaciones en grandes escenarios como Wimbledon, donde ya ganó un partido en la ronda clasificatoria ante Maximilian Neuchrist en la pasada edición ganada por su guía y amigo, Carlos Alcaraz.