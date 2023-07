Predicciones de UFC 291: quiénes son los favoritos en las peleas más importantes

Si te gusta la futurología y la especulación deportiva con base en el conocimiento, este es tu lugar: ¿quién ganará en UFC 291? Esta es una pregunta que a todos los aficionados a las artes marciales mixtas nos ronda la cabeza cada fin de semana. Por ello, en cada velada de UFC, nos hemos propuesto echar mano de todos nuestros recursos para tratar de predecir lo que puede pasar en las peleas más importantes. Para ello vamos a contar con la ayuda de Pablo Ortín, entrenador de MMA de la escuela Santa Dolores y de la selección española.

Poirier Vs Gaethje

Pocas veces podemos hablar de una pelea tan igualada. Realmente, tanto Dustin Poirier como Justin Gaethje tienen un poder de pegada muy semejante (quizás un pelín más Gaethje), un grappling muy parejo y un mentón a prueba de bombas (quizás algo más resistente Poirier). Lo cierto es que todos esperamos una guerra, pero viendo la última pelea de Gaethje con Fiziev, es probable que no la veamos tal como la esperamos. Y es que Gaethje, en sus últimos enfrentamientos, se ha mostrado más maduro, más prudente y más frío (que no menos duro). Esta versión de Gaethje quizás se pueda llevar la pelea frente a Poirier, aunque un Poirier con la misma estrategia que Oliveira, es decir, “knock down” y buscar la sumisión también podría suceder. Algo me dice que hay probabilidades de que veamos una pelea que no esperamos pero, como señala Pablo Ortín, lo más probable es que esta pelea no llegue al final del quinto asalto.

Blachowitz Vs Pereira

Pereira es uno de los pegadores más duros de UFC, de eso no hay duda. A Sean Strickland, unos de los luchadores más duros del peso medio lo puso a dormir en el primer asalto con un crochet de izquierda en el primer asalto y a Adesanya, actual campeón de la división, también lo consiguió noquear, un mérito que es exclusivo de este peleador braileño. Eso sí, Pereira plantea dos incógnitas de difícil resolución hasta que no veamos el resultado del enfrentamiento. Y es que, por un lado, su mentón genera dudas y, por otro, tampoco sabemos bien cómo se va a desenvolver en el plano del grappling dentro del peso semicompleto. Son precisamente estas dudas las que nos llevan a pensar que, si Blachowitz es inteligente y se lleva la pelea al suelo, lo más probable es que acabe antes o después con el brasileño. Como señala Pablo Ortín, hay que tener en cuenta que Blachowitz es un tipo que el día de la pelea va a pesar más de cien kilos, y esto puede ser demasiado en el suelo para el brasileño. Siempre cabe la posibilidad de que Poatan conecte una mano ganadora antes de ir al piso, pero en términos de probabilidades, el polaco es favorito para esta pelea.