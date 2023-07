Tony Ferguson saca una navaja durante la rueda de prensa de UFC 291

UFC es puro espectáculo y, de esta forma, este no se limita a lo que sucede en los octógonos. Las ruedas de prensa, los careos e incluso los pesajes también forman parte del show. Ayer quedó claro con la inquietante “performance” de Tony Ferguson.

Para cazar osos

El luchador californiano de ascendencia latina y ex campeón del peso ligero dio una de las ruedas de prensa más bizarras de los últimos años, antes de enfrentarse a Bobby Green en UFC 291. En este sentido, el peleador de UFC sacó una navaja mientras contaba historias de caza. Según “el cucuy”, como se le conoce en UFC, la llevaba para cazar osos:

“Teníamos un oso que rondaba nuestro campamento, así que terminé yendo a rastrearlo y encontramos su guarida. Soy un cazador, ¿no lo véis? Empecé a cazar cuando era pequeño, pero no me gusta matar, me gusta rastrear. Pero llevo esto [una navaja] por si acaso. Tengo que proteger mi campamento, a mi esposa y mi hijo”.

Estas no han sido, de todas formas, las únicas declaraciones polémicas (y extrañas) de Ferguson que, pese a acumular cinco derrotas consecutivas, no tuvo problema en afirmar que está en el cenit de su carreta: “Creo que en este momento de mi vida no he llegado ni a mi mejor momento”.

Lo cierto es que Tony Ferguson ha sufrido bastante en sus últimos enfrentamientos. De hecho, su aspecto físico no ha hecho más que mermar (mucho) en los últimos años. Está claro que el paso del tiempo nos afecta a todos, pero lo de “el Cucuy” en los últimos tiempos es bastante llamativo. Cualquiera que haya tenido simpatía por el luchador, de hecho, lo que está deseando es que cuelgue los guantes y deje de desgastar la imagen de campeón que tanto le costó construir.