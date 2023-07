El gran deseo del padre de Djokovic: "Espero que se retire el año que viene"

El camino de Novak Djokovic hasta convertirse en el tenista con más Grand Slams de la historia no ha sido nada fácil, pues ya en su infancia tuvo que vivir el horror de la guerra, lo que le marcó para siempre. Y sobre toda su vida habla su documental, Novak Djokovic-Untold Stories, en el que importantes personas de su entorno comparten sus reflexiones sobre el deportista.

Tanto su padre Srdjan como su madre Dijana, además de hablar de esos inicios, han comentado sus sensaciones acerca de la carrera del serbio. "En lo que respecta a mis deseos para él, ya los cumplió todos hace siete u ocho años. El resto es este increíble bonus. El tenis es solo una parte de su vida, no toda, y espero que sea reconocido por las cosas que hará después de que termine su carrera, después de que deje el mundo del tenis, lo que espero que suceda el próximo año", afirmó el progenitor del deportista, dejando claros sus deseos para el futuro próximo de su hijo.

El padre de Djokovic cree que "física y mentalmente, ha sido un desafío muy exigente, se ha dedicado a esto por completo durante 30 años y sin levantar el pie del acelerador, no hay mucho tiempo para otras cosas en la vida", por lo que necesita descanso ya.

Y en eso ha tenido que ver la situación que vivió en el Open de Australia de 2022, en el que no pudo participar por negarse a vacunarse del coronavirus.

"Fue terrible. No sé cuántos días estuvimos preocupados. No me podía creer que estuviera ocurriendo algo así. Al principio, pensaba que era una broma. Me parecía que era una película, pero, de pronto, me di cuenta de que mi hijo estaba siendo encarcelado de forma injusta. No tenía ventanas, no podía contactar con nadie", ha explicado su madre.

Sobre el momento del arresto, Srdjan ha contado que en Melbourne "se lo quitaron todo. Su móvil, sus pertenencias y se lo llevaron a prisión. Fue, simplemente, patético y terriblemente difícil para nosotros".