El 'enganchón' de Xavi y Arteta por la excesiva intensidad del Arsenal ante el Barça: "Parecía un partido de Champions"

Con una dolorosa derrota ha arrancado la pretemporada el FC Barcelona, que ha sucumbido ante el Arsenal con una 'manita' de los gunners. "Le he dicho a Mikel [Arteta] al final del partido que parecía un partido de Champions, porque la intensidad que han puesto no es normal en un amistoso", ha analizado Xavi Hernández la derrota, lo que ha desencadenado un 'enganchón' con el técnico del conjunto londinense.

"Entiendo que todo el mundo quiere ganar... pero para nosotros era solo nuestro primer partido, el principio, después de que muchos jugadores hayan pasado un virus. Ha sido muy difícil para nosotros", ha continuado el catalán. "Nuestra intensidad no me ha sorprendido pero la suya sí, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas... Pero es fútbol, todos queremos competir", ha añadido.

El exfutbolista, eso sí, ha reconocido que "creo que ha sido un partido muy bueno para el espectáculo para los fans", aunque "no tanto para los entrenadores", ha ironizado. "El Arsenal ha merecido la victoria", ha apuntado, justificando la derrota en "la diferencia de ritmo y de intensidad", así como "el tema físico", ya que "ellos llevan mas bagaje y partidos".

La respuesta de Arteta

"El fútbol pertenece a los jugadores", ha respondido el entrenador del Arsenal, recordando la similitud del duelo ante el Barça con el que disputó su equipo ante el Manchester United, en el que también "hubo momentos, porque al final los jugadores son muy competitivos".

Arteta ha argumentado que "hoy estábamos jugando ante 70.000 personas y al final el jugador se rebela, quiere competir, quiere ganar", y eso "no está en nuestras manos [la de los entrenadores]" a pesar de que "podemos tener una idea de lo que queríamos que pasara en el partido y controlar ciertas cosas".

"Pero en el momento en el que balón empieza a rodar, que ha habido la primera falta y que han hecho ellos el primer gol, se ha visto un cambio", ha concluido el técnico.