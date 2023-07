El Barça se estrella en Los Ángeles y sucumbe ante el Arsenal por una 'manita'

La espera no mereció la pena con este Barça. Una 'manita' le hizo un rodado Arsenal en el debut blaugrana (5-3) esta pretemporada, pospuesto a esta madrugada tras el virus que atacó a la plantilla culé, en un partido en el que los errores condenaron al equipo de Xavi Hernández ante la poderosa versión de los 'gunners'.

Empezó golpeando primero el FC Barcelona el día que se 'estrenaba' de blanco con su segunda equipación. Fue Lewandowski el que aprovechó un centro al área de Abde tras una gran internada por la izquierda. Poco les duró la alegría. Christensen pecó de falta de tensión y perdió un balón que dejó solo a Saka frente a Ter Stegen. Y el inglés no perdonó las tablas.

Una tormenta londinense se cernió entonces sobre el conjunto catalán, con una intensidad ofensiva que aturdió al Barça. Los 'gunners' pudieron hacer el segundo en una gran jugada individual de Gabriel Jesús, al que le faltó solo el gol, y en un penalti provocado por una mano de Araujo que falló Saka, pero el que marcó fue Raphinha de la manera más inesperada posible: en una falta que rebotó en Odegaard y despistó a Ramsdale.

El gol no puso nervioso al Arsenal. Otra vez Saka, la mejor arma del equipo inglés, desnudó las carencias del convaleciente once de Xavi y puso un centro para que Havertz volviese a empatar. Y, aunque los de Arteta pudieron irse al descanso por delante en el marcador, el encuentro se trasladó a los vestuarios con todo aún por decidirse en la segunda mitad.

Cambió su alineación al completo Hernández en el regreso al césped. Ni eso fue suficiente para parar al Arsenal. Un doblete de Trossard -un disparo cruzado tras encarar a Koundé y un remate en el interior del área- y un latigazo a la escuadra de Vieira completaron la dolorosa manita gunner contra el Barça, que solo pudo maquillar el resultado con un tanto de Ferran Torres.

"Nuestra intensidad no me ha sorprendido pero la suya sí, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas... Pero es fútbol, todos queremos competir", apuntó Xavi en rueda de prensa. "Para nosotros era nuestro primer partido, el principio, después de pasar el virus", justificó el técnico catalán. Deberá recuperarse rápido su equipo, porque este mismo sábado le espera el Real Madrid en el Clásico de Dallas.