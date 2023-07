Tremendo KO de Tom Aspinall frente a Tybura en UFC Londres

Después de una gravísima lesión en la rodilla que le supuso la rotura de tres ligamentos, Tom Aspinall ha vuelto a lo grande, derrotando a Marcin Tybura en poco más de un minuto. Con esto, el peleador de Manchester puso el broche de oro a esta velada tan europea de UFC.

Viniendo de una lesión tan grave y después de tanto tiempo alejado de la competición, cabía la posibilidad de que el luchador británico tuviera dudas o quisiera tomárselo con calma. Pero nada más lejos de la realidad, Aspinall, que es un peso pesado, salió flotando sobre sobre sus pies, con la movilidad de un peso ligero. Por ahí fue controlando su distancia a placer, recortando o alargando a voluntad.

El KO, de hecho, fue fruto de esta movilidad. Aspinall cerró la distancia, trató de colocar un codo que no entró de forma muy clara pero, mucho más rápido que su rival, metió un 1-2 demoledor (sobre todo el dos). Su mano derecha se coló limpia y recta en la cara de su Tybura, que cayó desplomado de espaldas. Y ahí no tuvo piedad el británico, que con su “ground and pound" forzó al árbitro a terminar la pelea.

Tom Aspinall venció a Marcin Tybura por TKO (Puños) a los 1:13 del Round 1. pic.twitter.com/B8qJTPfF27 — MMA Team (@MMATeam100) July 22, 2023

Con esta victoria Tom Aspinall, que actualmente ocupa el quinto lugar en el ranking, no solo se llevó el premio al desempeño de la noche (50.000 dólares) sino que se posiciona como uno de los mejores luchadores de la división. De hecho, una victoria más es probable que le coloque como contendiente al título. Si exceptuamos a Jon Jones, por encima suyo tiene a Curtis Blaydes, Sergei Pavlovich y Cyril Gane. Cualquiera de estos rivales podría dar lugar a una pelea interesantísima.