Wout van Aert cumple su promesa y abandona el Tour de Francia para asistir al nacimiento de su hijo

Para un deportista profesional, no existe mayor satisfacción que la de alcanzar el éxito y la gloria gracias al trabajo duro y el esfuerzo. Sin embargo, hay ocasiones y situaciones vitales mucho más importantes que son irrepetibles, que no tienen precio, y que son incomparables a ningún trofeo. Por eso, el ciclista belga Wout Van Aert ha cumplido su promesa, y ha decidido abandonar el Tour de Francia.

La razón de su abandono, más allá de que sus opciones en la prueba fuesen ya inexistentes, no es otra que el nacimiento de su futuro hijo, al que espera junto a su pareja, Sarah De Bie. El matrimonio sabía que estaban a punto de ser padres en la víspera de la vuelta francesa, y eso llevó al ciclista del equipo Jumbo Visma a prometer que estaría junto a su mujer durante el alumbramiento aunque tuviese que retirarse del Tour, y así lo ha hecho.

"No tengo intención de perdérmelo", reconoció Van Aert días antes del comienzo de la 'Grande Boucle', teniendo claro que abandonaría la carrera en el momento en que todo fuese a suceder, y con razón. Así, como había avisado, el ciclista de 28 años no tomará la salida de la etapa 18 del Tour de Francia para asistir al nacimiento de su hija y acompañar a su esposa en un momento tan bonito e importante.

La decisión fue tomada en la noche del pasado martes, tras la contrarreloj en la que fue tercero y en la que Vingegaard logró una importante renta en la general con respecto al esloveno Tadej Pogacar, prácticamente sentenciando el Tour, que fue confirmada un día más tarde en la última etapa alpina en Courchevel. Poco en juego para Van Aert ya en las carreteras francesas, su última prioridad en estos momentos.

"Es un sentimiento extraño, pero no un dilema, la decisión ha sido fácil de tomar. Siempre he dicho que volvería a casa cuando mi mujer me dijera que me necesita. Ese momento ha llegado. Mis compañeros de equipo comprenden la decisión y me respaldan al 100 %", señaló el ciclista en un vídeo difundido por el Jumbo en redes sociales.

El belga, muy combativo desde el inicio del Tour en Bilbao, lamentó que no haya podido sumar una décima victoria de etapa en el Tour, pese a haber estado cuatro veces entre los tres primeros, dos veces segundo y otras tantas tercero. Sin embargo, ha sido clave para que Vingegaard se dirija, salvo accidente grave, a revalidar el título logrado el año pasado.

El danés había afirmado que Van Aert estaría a su lado siempre que le necesitara, pero afortunadamente para ambos, el trabajo en equipo de Jumbo Visma está prácticamente encarrillado. Los dos corredores se abrazaron calurosamente en Courchevel, conscientes de la inminente despedida, pero ambos felices y recompensados cada uno a su manera por la vida.