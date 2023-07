El show de Soldado contra Pedro Sánchez y Yolanda Díaz durante el debate de las elecciones: "Que se besen, que se besen"

El último debate previo a las Elecciones Generales del próximo domingo ha puesto frente al televisor a gran parte de la población. Entre toda esa gente también estaba Roberto Soldado, que en sus redes sociales se lo ha tomado con humor y ha cargado contra Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Como ya ha manifestado en varias ocasiones, el exfutbolista de Valencia o Real Madrid está en contra de políticos y políticas de izquierda. Y cada vez que tiene ocasión de criticarlos o malmeter contra ellos, lo hace.

A Yolanda Díaz, candidata de Sumar, se ha referido como "Irene Montero 2", mientras que después se burló de ella y del presidente con otra imagen en la que afirmaba también en tono sarcástico: "que se besen, que se besen".

'Stories' de Roberto Soldado durante el debate electoral. r9soldado / INSTAGRAM

Soldado ya ha protagonizado más polémicas en las redes sociales por sus ideas políticas. "¿Te parece poco 'donar' casi la mitad de nuestro 'desproporcionado' sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quien es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista no me entero muy bien", escribió ya en 2020.