Las palabras de Laporta que colocan a Joao Félix en la agenda culé: "Es un gran jugador"

Un romance imposible en el mercado de fichajes copa este miércoles toda la actualidad deportiva de LaLiga. Joao Félix ha roto su silencio para confesar que el club de sus sueños es el FC Barcelona, palabras que han sonrojado a Joan Laporta, presidente culé, quien ya declaró su amor al atacante del Atlético de Madrid. Pero como en el guion de cualquier melodrama, un gran óbice impide la relación perfecta, en este caso las maltrechas arcas del Barça.

"A mí Joao Félix me gusta muchísimo, si te tengo que decir como aficionado. Pero no de ahora... y lo sabe su representante. Espero que el Atleti no se enfade por esto, pero también se lo ha dicho a ellos. Es un gran jugador", confesó Laporta hace meses en una entrevista en la que incluso detalló su intención de introducir al futbolista portugués en la operación Griezmann, iniciativa respondida con rotunda negativa de los colchoneros.

El 'match' ya está hecho, pero del 'tonteo' a la formalización de una maravillosa relación hay un salto muy grande, tan amplio como el necesario para sortear el boquete económico del combinado blaugrana. El Barça está inmerso en un verdadero ejercicio de equilibrio monetario para inscribir a las nuevas incorporaciones, y no tiene ni el más mínimo margen para firmar a un joven con alto valor de mercado.

Joao no quiere ni pensar en la posibilidad de viajar a Asia con el Atlético de Madrid para completar la pretemporada, y está intentando escapar por la mínima rendija que encuentre en el club que apostó por él cuando deslumbró en el Benfica. La entrevista con el periodista Fabrizio Romano ha sido un buen intento, aunque quizás no ha apuntado a la novia con más posibilidades de rescatarlo de las garras del Cholo.