McGregor estalla de felicidad en TUF y premia a su peleador con un detallazo

Por fin, después de siete derrotas consecutivas, el equipo de Conor McGregor se ha hecho con su primera victoria en el reality The Ultimate Fighter. La estrella irlandesa ha tenido que esperar a que su último pupilo, Rico DiSciullo, venciera a su rival, Hunter Azure.

La pelea estuvo embadurnada de una fuerte tensión, ya que toda la presión caía sobre los hombros del alumno de McGregor. Si perdía, el ex campeón de UFC se iba a su casa con las manos vacías, prácticamente humillado. Las cosas, de hecho, no empezaron bien para DiSciullo, que fue dominado en el primer asalto. Por suerte para él las tornas cambiaron en el segundo asalto y pudo noquear a su rival con una mano que le tocó la parte posterior del tímpano.

✅ Rico DiSciullo salva la honra del Team McGregor con este KO

✍️ 7-1 para el Team Chandler en la primera ronda de enfrentamientos del #TUF31

⬇️ Conor McGregor enloqueció con su única victoriapic.twitter.com/5lnj3S8OOM — Álvaro Carrera (@AlvCarrera) July 19, 2023

Detalle de McGregor

Con tantas derrotas acumuladas, McGregor explotó de felicidad, poniéndose a correr de un lado para otro del octógono. Parecía como si hubieran ganado un cinturón en una velada numerada, pero lo cierto es que solo estaba salvando la honra. El irlandés estaba exultante. Tanto es así que dejó a su peleador conducir su Lamborghini después de la pelea. Bonito detalle.

Por cierto, al terminar el enfrentamiento el irlandés se dirigió a Michael Chandler, diciéndole que no todas las peleas habían acabado. Suponemos que se refería a que aún tienen pendiente la que les debería enfrentar a ambos en el mes de diciembre. Para que esto suceda, en principio, McGregor debería pasar por la USADA, la agencia estadounidense antidopaje, pero no está claro en qué punto está esto. Dana White incluso ha llegado a sugerir que no le importa lo que diga este organismo, aunque sin pasar por esta institución es muy difícil que puedan hacer una pelea en condiciones, algo que no interesaría, deportivamente hablando, a Chandler.