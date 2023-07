Cristiano ataca a la MLS y deja un recadito para Messi: "No jugaría allí, la Liga de Arabia es mucho mejor que la de Estados Unidos"

Aunque sus caminos comenzaron a separarse paulatinamente en 2018 con la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, las vidas del 'Bicho' y de Leo Messi siempre estarán entrelazadas por haber protagonizado la mayor rivalidad de la historia del balompié. Incluso ahora, en el ocaso de sus carreras, cuando parece que el argentino ha zanjado el debate entre ellos con el Mundial ganado en Qatar y les separan miles de kilómetros, el pique entre ellos sigue.

Al menos eso se desprende de las últimas declaraciones del crack luso tras el amistoso que jugó el Al-Nassr contra el Celta, en el que el conjunto árabe salió goleado (5-0) tras sufrir una expulsión y con Cristiano ya en el banquillo. Cuando acabó el encuentro, CR7 fue preguntado sobre sus opciones para volver a jugar en Europa, pero fundamentalmente sobre una hipotética aventura en la MLS... y lo descartó por completo.

"No, el campeonato de Arabia es mucho mejor que el de Estados Unidos" aseveró de forma tajante el '7' al ser preguntado por un posible reencuentro con Messi en la Major League Soccer, donde milita actualmente el '10' tras ser anunciado oficialmente hace escasos días como jugador del Inter de Miami.

Para Cristiano, la Liga de Arabia Saudí es mejor que la estadounidense, tiene más nivel. Una percepción complicada de comprobar, pero que permite al portugués volver a ponerse un peldaño por encima de su némesis, sobre todo porque el 'Bicho' considera que su llegada expandirá aún más la Liga, y que tiene mucha culpa en la existencia de ese diferencial de calidad entre ambos campeonatos.

"¿Yo abrí la puerta para Arabia Saudita? Al 100%, es un hecho. ¿Esperaba este impacto inmediato? Pensé que iba a tardar 1 año, pero 6 meses fueron suficientes. Estuve 6 meses equivocado, pero sabía que esto iba a pasar. Porque en la Liga italiana, cuando fui allá, estaba muerta y después rejuveneció otra vez" explicó Cristiano para justificar su influencia en el campeonato doméstico saudí y la superioridad del mismo frente a la MLS.

"A dónde Cristiano va se genera un interés mayor, y sabía que en la Liga Árabe iba a ser así. Estoy seguro de que la próxima temporada vendrán más 'cracks' para acá" añadió el máximo goleador de todos los tiempos. Y razón no le falta, porque desde su llegada al país arábigo en invierno, han sido muchos los futbolistas de élite que se le han unido, como su ex-compañero Karim Benzema.

Desde luego, lo que dejó claro Cristiano es que no volverá a jugar nunca más en Europa: "¿Volver a Europa? No, esa puerta está completamente cerrada. Ya tengo 38 años y medio, y no vale la pena. En Europa yo tengo la certeza de que no jugaré más. Quiero jugar en Arabia, como dije 6 meses atrás, y nada ha cambiado. Además, en mi manera de ver el fútbol, Europa ha perdido mucha calidad".

Una afirmación que Cristiano se vio obligado a ampliar para explicarse, aunque no se mordió la lengua al hablar sobre el estatus del fútbol europeo, quizá con algo de resentimiento: "La única Liga del mundo que para mí tiene calidad, que está a un nivel superior de todas las otras, es la Premier League. La Liga Española ya no está con esa gran calidad, la portuguesa no es top, y la alemana también ha perdido bastante".