La familia de Dele Alli acusa al futbolista de mentir: "Tenía un chófer que lo recogía a diario de la escuela"

La desgarradora confesión de Dele Alli sobre su infancia —sufrió abusos sexuales con seis años y llegó a traficar con drogas con ocho— conmocionó al mundo del fútbol. Unos días después de su entrevista con Gary Neville, un familiar del jugador ha salido al paso para desmentir algunas de las afirmaciones del inglés.

"Dele nunca fue adoptado por nadie. A los siete años, Dele iba a una de las mejores escuelas de Lagos (Nigeria). Nunca le enviaron a África para que le disciplinaran. Eso es una mentira descarada. Tenía un chófer que lo recogía a diario de la escuela", ha asegurado esta persona en el diario OJB Sport.

Además, el pariente del ex del Tottenham denuncia que "a Dele le han lavado el cerebro", y asegura que la familia tiene "todos los documentos y fotos de Dele con su padre desde que nació siendo un niño".

"Kenny [el padre del jugador inglés] solía llevar a Dele a todas partes en Nigeria. Trabajamos muy duro para ser lo que somos hoy. Nadie se lo llevó a Nigeria como castigo", sentencia el familiar, que refuta la versión del centrocampista: "Dijo que empezó a consumir drogas a los ocho años, cuando ya estaba en un colegio privado de Nigeria".

El pariente de Delle Alli también ha explicado que el centrocampista no fue adoptado por nadie, sino que empezó a quedarse en casa de un amigo, con quien compartía equipo, para poder ir a los entrenamientos. Todo comenzó cuando la madre del jugador, Denise, llamó al padre de su hijo para informarle de que la familia Hickford no había llevado a casa al futbolista del Everton.

"Kenny llamó inmediatamente a la residencia de los Hickford y ellos le rogaron a Kenny que permitiera a Dele pasar la noche con ellos, porque tenían un lugar cómodo y su hijo era buen amigo de Dele", señala, ante lo que el hombre accedió "sin saber que los Hickford tenían un plan desde el principio", asegura. "Con el tiempo, se convirtió en un asunto de todos los miércoles. Así es como empezaron a prepararlo [a Dele] para lo que sea que estén haciendo", concluye.

Por otro lado, el mismo medio recuerda unas declaraciones de la madre del centrocampista a The Mirror en 2018 en las que niega haber tenido problemas con el alcohol. "Se ha dicho que sufría de alcoholismo y que lo dejé porque no podía cuidarlo, pero es mentira", afirmó entonces. Y añadió que "quería darle la mejor oportunidad de alcanzar su sueño, pero seguía siendo mi hijo y estaba a su lado siempre que me necesitaba".

"Cuando tenía unos 13 años, Dele comenzó a entrenar en el MK Dons cinco días a la semana, así que por comodidad comenzó a quedarse en casa de su mejor amigo durante la semana, antes de volver a casa los fines de semana", narró entonces Denise, para quien "era difícil dejarle vivir fuera de casa, pero no teníamos coche y a mí me costaba llevarlo al entrenamiento".