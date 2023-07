Acusan al padre de Alcaraz de grabar los entrenamientos de Djokovic y 'Carlitos' responde: "Puede ser, es un gran fan..."

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic ha llegado a su máximo punto de tensión. La pelea por el número uno ha iniciado una nueva era en la que cada detalle es mirado con lupa, lo que ha provocado una avalancha de críticas contra el murciano después de las acusaciones dirigidas hacia su padre por presuntamente grabar las sesiones de entrenamiento del serbio.

La polémica explotó tras las quejas de Djokovic solicitando tranquilidad en sus sesiones de prácticas. "No tenemos privacidad en los entrenamientos. No estoy relajado en los entrenamientos porque sabes que tus rivales están ahí, mirando qué haces", palabras que pronto instigaron la teoría de que el equipo de Alcaraz habría seguido su sesión privada (a la que no pueden acceder ni fans ni periodistas).

Estas quejas llegaron a oídos de Alcaraz en una rueda de prensa posterior, en la que se le pidió confirmar la teoría que apuntaba a su padre, ante lo que el murciano respondió con plena sinceridad: "Probablemente sea cierto, mi padre es un gran aficionado al tenis. Antes, en el club, veía los entrenamientos de todos".

Además, el murciano fue preguntado por la posibilidad de que estuviera usando esos vídeos como una ventaja competitiva. "Tengo muchos vídeos de Djokovic en todas las plataformas y no es una ventaja para mí", apuntó el murciano quitando hierro a unos rumores que han sido desmentidos este jueves.

Lo hizo el periodista deportivo español Angel García Muñiz, que después de las acusaciones al equipo de Alcaraz aseguró haber pasado toda la tarde de entrenamientos con el padre del murciano.