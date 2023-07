El 'Oliver Atom' real sigue jugando en un equipo de la segunda portuguesa... ¡con 56 años!

Desde el pasado 25 de octubre, la Uniao Desportiva Oliveirense, de la Segunda división portuguesa, puede presumir de ser un club centenario. Situado al norte de Portugal, en el distrito de Aveiro, la entidad de Oliveira de Azemeis puede presumir también, desde este año 2023, de contar en sus filas con el jugador más longevo del fútbol mundial: el japonés Kazuyoshi Miura… ¡con 56 años de edad!

Y es que ‘Kazu’ (como es conocido mundialmente) renovaba esta semana su contrato de cesión con el club luso una temporada más, tras firmar el 31 de enero por lo que restaba de curso 22/23 cedido por el Yokohama FC. La noticia ha causado una expectación brutal, ya que la leyenda nipona seguirá en el fútbol, mínimo hasta el 2024, cumpliendo ¡38! temporadas como futbolista en activo.

El ariete japonés ha jugado en Brasil, Italia o Croacia

Y decimos ‘mínimo’ porque Miura ya ha declarado que pretende jugar de forma profesional hasta los 60 años, completando una carrera que le ha llevado del fútbol brasileño al europeo, pasando por el japonés e incluso el australiano. El ariete internacional nipón (89 internacionalidades, 55 goles) ha jugado en equipos como el Santos o el Coritiba brasileños, el Vissel Kobe de Iniesta o el Sydney FC. Incluso, el creador de la serie 'Capitán Tsubasa' ('Campeones' en España), Yoichi Takahashi, se inspiró en él para crear el mítico personaje de Oliver Atom, con muchas similitudes con la carrera deportiva real de Kazu.

En Europa, el Oliveirense es su tercer equipo tras el Genoa italiano (94/95) -donde marcaba su único gol en el viejo continente, en una derrota 3-2 de su equipo ante la Sampdoria- y el Dinamo de Zagreb croata (1999), donde llegó a jugar incluso la Champions League, siendo el primer japonés en hacerlo. Con los lusos, el pasado curso disputaba 28 minutos en tres partidos, ante el Académico Viseu, Torreense y Leixoes. Su objetivo para esta temporada es volver a marcar en Europa y ascender a Primera con su equipo.

Una Primera que no pisa el Oliveirense desde la temporada 1945/46, su único curso en la élite del fútbol portugués. Miura nacía sólo 20 años más tarde, en 1967, debutando en las filas del Juventus brasileño en 1982, siendo aún un pre-adolescente con tan sólo ¡15! años de edad. Se da la curiosa circunstancia de que estuvo a punto de jugar en el fútbol español, en 2002, en el Racing de Ferrol de Segunda, con el que entrenó para conocer métodos y características de nuestro balompié, aparte de adquirir conocimientos para el título de entrenador.

El mexicano 'Chava' Reyes jugó con 71 años de edad

El delantero japonés, no obstante, no es el jugador de la historia con más edad en jugar un partido de fútbol profesional. El mexicano Salvador ‘Chava’ Reyes disputó un encuentro con su equipo de toda la vida, el Club Deportivo Guadalajara… con ¡71! años de edad. Es el único que le supera, ya que ya dejó atrás a los británicos Neil McBain (51, con el New Brighton) y el mítico Stanley Matthews, primer futbolista de la historia en ostentar el título de Sir, que jugó su último partido con el Stoke City con más de 50 años, anotando incluso su último gol con esa edad, un récord goleador que también ha superado ‘King Kazu’. Insaciable.