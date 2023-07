Alexandre Pantoja, el nuevo campeón de UFC que fue repartidor de Uber Eats

Alexandre Pantoja es el nuevo campeón de peso mosca de la UFC. El peleador brasileño se hizo con el cinturón al derrotar al mexicano Brandon Moreno. Ambos lo dieron todo en el octágono y ofrecieron un espectáculo monumental en la pelea coestelar de UFC 290. Sería de esperar que la vida de un campeón de UFC fuera todo éxito y lujo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad si nos referimos a las MMA y, en concreto, a Pantoja, que ha confesado recientemente que el camino al cinturón ha estado lleno de miseria y precariedad. Tanto que incluso tuvo que ser repartidor de Uber Eats en Florida para salir adelante.

En una entrevista en The MMA Hour, Pantoja ha revelado que en los últimos años ha pasado muchas dificultades. “Íbamos justos de dinero, así que mi mujer empezó a limpiar casas y yo a repartir Uber Eats. Lo haría otra vez si fuera necesario. Esto no va sólo sobre mí, es sobre mi familia y mis hijos”.

Pantoja y su familia descansan con el cinturón de campeón INSTAGRAM 5th_round

Ya en su discurso posterior a la pelea, el luchador brasileño explicó que había trabajado muy duro para esto. “Empecé a entrenar cuando tenía 12 años, ahora tengo 33 y he pasado por todo en la vida”, contó el brasileño con emoción. “Mi madre cuidó de mí y de mis hermanos ella sola. Papá, ¿estás orgulloso de mí ahora? ¿Lo estás?, dijo el luchador mirando a cámara entre lágrimas.

Las declaraciones del nuevo campeón de peso mosca han desatado la polémica y la indignación en el mundo de las MMA. Nadie puede explicarse cómo una compañía como UFC, con deportistas de alto nivel, puede generar situaciones como estas. Pantoja tiene contrato en UFC desde 2017 y ha peleado en 13 ocasiones. El brasileño lleva en el top 5 del peso mosca desde 2019, pero eso no ha sido suficiente para ganarse la estabilidad como deportista profesional.

Pantoja pudo dejar de trabajar como repartidor de Uber Eats cuando en 2021 consiguió el bonus a Mejor Actuación de la noche en su pelea frente a Brandon Royval, a quien finalizó con un mataleón. Pocos días antes de este combate estaba enfermo y repartía comida rápida bajo la lluvia. “Sólo rezaba para que no fuera Covid, porque sólo me quedaba para pagar mis facturas un mes más”, contó en The MMA Hour. Afortunadamente, el brasileño pudo pelear y el bonus le sirvió para sostenerse hasta el siguiente combate. Dos años más tarde y un par de peleas más a sus espaldas, Pantoja puede contar la historia como campeón.