De la quinta división a la Premier con el Luton Town: la carrera de videojuego de Ruddock

El sueño de todo futbolero y fanático del FIFA es ascender con su equipo desde la división más baja hasta la más alta de su país. Fuera del videojuego es muy difícil, casi imposible. Sin embargo, hay un futbolista que recientemente lo ha conseguido en Inglaterra.

Se trata de Pelly-Ruddock Mpanzu, un mediocampista congoleño que forma parte del Luton Town. Ha logrado pasar por todas las divisiones con el equipo recién ascendido, desde la Non League hasta la Premier, lo que resulta especialmente llamativo.

El futbolista llegó al Luton en 2013, cedido por el West Ham. En un principio iba a ir de noviembre a enero, pero sus buenos resultados hicieron que el equipo del norte de Londres lo fichase definitivamente.

De esa quinta división pasó con el Luton en 2014 a la League Two. Cuatro años más tarde llegó a Tercera, en 2019 a Segunda y, tras una temporada de ensueño, hace un mes consiguió el ascenso a la Premier League.

Tras confirmarse esa llegada a la gran competición inglesa, el futbolista aseguró: "Ésta no es sólo mi historia. Es la historia de cada soñador que existe. El Luton Town y yo hemos hecho historia juntos y el viaje apenas acaba de comenzar. Debemos seguir desafiando los límites, rompiendo las expectativas y creando recuerdos que resonarán en décadas futuras".

Además, también ironizó con su hazaña, que ha llamado la atención a gran parte de la sociedad. "Siento que he completado el juego, puedo retirarme. He pasado por altibajos, pero tienes que creer en ti mismo y aquí estoy. Me sorprende seguir aquí todavía", admitió a Sky Sports.

Al subir a la Premier, se rumoreaba que podría salir del Luton Twon. Sin embargo, no será así y podrá seguir aumentando sus estadísticas, que hasta ahora son de 367 partidos, 23 goles y 34 asistencias con el equipo londinense.

"Es justo que ahora tenga esta oportunidad de jugar en la Premier League, porque ha trabajado muy duro para lograrlo", afirmó su actual entrenador, Rob Edwards, mientras que él también confesó sus intenciones: "Premier League, te veo. Luton es mi segunda casa. Es el único club que realmente conozco. Tengo que devolverle al club y al entrenador la fe que han puesto en mí y seguir intentando rendir".