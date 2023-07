Algunas de las mejores peleas de UFC se podrán revivir en abierto en televisión

Ahora que el número de nuevos seguidores españoles a las MMA está aumentando gracias a la presencia de Joel Álvarez, Dani Bárez y, sobre todo, Ilia Topuria, una buena manera de ponerse al día con la liga más importante, que es UFC, es ver algunos de sus mejores eventos.

En la madrugada del martes al miércoles, en Gol TV, se podrán ver en abierto varias peleas interesantes. Entre ellas, los espectadores podrán ver a Tony Ferguson frente a Kevin Lee, una pelea en la que el 'Cucuy' consiguió el cinturón del campeonato interino del peso ligero y que fue una buena exhibición de wrestling y jiu-jitsu. Por otro lado, los espectadores también podrán ver la pelea de Comor McGregor con Donald Cerrone, la última vez que vimos al irlandés ganar en el octógono. Aquel día vimos a un Conor muy agresivo, que terminó con el cowboy dando golpes con los hombros.

Ahora bien, si no has visto muchas peleas de MMA y, sobre todo, no has visto nunca pelear a Khabib Nurmagomedov esta es una buena ocasión para ver a “The Eagle”. Frente a Justin Gaethje tuvo un primer asalto muy complicado pero el wrestling del daguestaní es demasiado para cualquiera. Justin Gaethje, por cierto, peleará el 29 de julio con Dustin Poirier en UFC 291 por el cinturón BMF.

Gol TV es uno de los pocos canales de deporte en abierto y en sus madrugadas abundan los deportes de contacto, desde las MMA hasta el boxeo.