Sainz se la juega al límite de las órdenes de equipo en pleno 'culebrón Ferrari': "O tiro o nos quedamos los dos"

La escudería Ferrari vive momentos de tensión en este Mundial 2023. El rendimiento de los bólidos rojos no está siendo el deseado en los últimos años, problema al que se suma la lucha de egos de sus dos pilotos, acrecentado cada fin de semana por su ambición. Ahora, en el GP de Gran Bretaña, el papel protagonista lo ha asumido Sainz con una maniobra contraria a las órdenes de equipo con la que responde al ninguneo sufrido en Austria.

La sesión de clasificación del sábado estuvo marcada por los mensajes cruzados a través de la radio entre dos pilotos que pelean por ser la gran figura de Maranello. A Leclerc le tocaba decidir en las estrategias despelgadas en Silverstone, pero Carlos, nervioso por una debacle en la Q1 decidió romper el pacto para asegurar posiciones altas de salida el domingo.

"Charles tenía prioridad durante todo el sábado para salir por delante de mí; en la anterior carrera la prioridad era mía. Nos han empezado a adelantar todos y he visto que yo también estaba en peligro de quedarme fuera. En cuanto nos han empezado a adelantar y a pasar por meta me he dicho 'o tiro o nos quedamos los dos', y he tenido que tirar. Eso ha sido todo", señaló en declaraciones a DAZN.

La explicación de Sainz en las declaraciones a medios posteriores a la sesión siguen la tónica de las de su compañero, demasiado moderadas para la tensión que se vivió en sobre el asfalto. "Obviamente, con la adrenalina dentro del coche y sin saber en ese momento si lo vas a conseguir, el mensaje de radio fue un poco más agresivo de lo que debería haber sido", explicó el monegasco sobre su enfado por radio en el momento de la maniobra, una decisión que asegura, "no influirá" en la relación de equipo de ambos.

Exagerada o no, la maniobra de Sainz no ha ayudado a una convivencia complicada dentro del box de Ferrari, donde las decisiones siempre parecen inclinarse a favor del monegasco. Este fin de semana, Sainz ha dado un golpe en la mesa que se puede interpretar más a allá de la suave explicación ofrecida, especialmente tras un Gran Premio de Austria en el que tampoco le dejaron pasar a su compañero para pelear con los Red Bull, a pesar de que su ritmo era mucho mayor.