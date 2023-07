Predicciones de UFC 290: quiénes son los favoritos en las peleas más importantes

Si te gusta la futurología y la especulación deportiva con base en el conocimiento, este es tu lugar: ¿quién ganará en UFC 290? Esta es una pregunta que a todos los aficionados a las MMA nos ronda la cabeza cada fin de semana. Por ello, en cada velada de UFC nos hemos propuesto echar mano de todos nuestros recursos para tratar de predecir lo que puede pasar en las peleas más importantes, que en este caso nos lleva a UFC 290, donde se van a enfrentar a Alexander Volkanovski con Yair Rodríguez y Brandon Moreno con Alexandre Pantoja. Para ello vamos a contar con la ayuda de Pablo Ortín, entrenador de MMA de la escuela Santa Dolores y de la selección española.

Volkanovski vs Yair Rodríguez

Volkanovski es un tipo que prepara las peleas a conciencia. Lo pudimos ver bien en el último enfrentamiento con Max Holloway donde consiguió imponerse con aparente facilidad. El autraliano es bajo pero tiene mucho alcance, una combinación peculiar que ha sabido explotar como nadie. Y es fuerte, muy fuerte, que se lo digan a Makhachev. Por otro lado, Volkanovski es un genio recortando distancia y creando ángulos (a Max Holloway lo destrozó gracias a esto). Es cierto que Volkanovski no ha enfrentado nunca a una persona tan creativa como Yair Rodríguez y que el mexicano ha ido a más en sus últimas peleas, haciendo mejor uso de las combinaciones básicas o no dependiendo tanto de la magia (al Korean Zombie lo ganó sacándose un conejo de la chistera), pero no está claro que esto sea suficiente. Si bien es cierto que todo puede pasar, lo cierto es que Volka es demasiado meticuloso como para dejarse sorprender y, además, si le hacen daño en algún momento, va a tirar para adelante y a encontrar la senda de la victoria. Lo más probable es que el australiano se lleve la decisión.

Brandon Moreno vs Alexandre Pantoja

Hace cinco años desde que estos dos peleadores se enfrentaron por última vez. Entonces fue Pantoja el que se llevó la victoria (poniéndose con un 2-0 entre ambos). La cuestión es que Brandon Moreno no es el mismo que era entonces. El mexicano ha madurado mucho, como hemos podido ver en sus enfrentamientos contra Figueiredo, a quien ha noqueado y sometido. Es cierto que Pantoja es un grappler consagrado, pero lo cierto es que no está ya en su “prime” (el punto álgido de su forma). Si Moreno sabe salir de la lucha con sus “scrambles” e impone su boxeo, que a día de hoy es mejor que el de Pantoja, conseguirá retener el título. A todo esto hay que sumar la enorme experiencia que Moreno ha adquirido en sus últimas peleas a cinco asaltos. Moreno noquea a Pantoja en el quinto.

Robert Whittaker vs Dricus Du Plessis

No hay duda de que Du Plessis es un luchador de élite, pero lo cierto es que, revisando sus últimas peleas, no está muy claro cómo ha llegado hasta aquí. Seamos claros, en sus últimas peleas casi lo noquean, se le ha acabado el tanque de gasolina de forma casi sonrojante y no ha demostrado tampoco una inteligencia fuera de lo normal. Bien, dos de esas peleas han sido frente a peleadores de segundo nivel, como Dereck Brunson o Darren Till, dos luchadores que están a años luz de Whittaker. No hay un solo aspecto en el que Du Plessis se acerque al nivel de Bobbie Knuckles, que además cuenta con una experiencia muy dilatada en enfrentamientos de alto nivel. Salvo un golpe de suerte, Robert Whittaker va a destruir a Dricus Du Plessis. Whittaker por KO en el primer asalto.