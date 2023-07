Alba Silva actualiza el estado de salud de Sergio Rico: "Le contamos información del exterior, pero no es su preocupación"

Lo peor para Sergio Rico parece que ya ha pasado. Desde hace unos días ya se encuentra en planta tras pasar más de un mes ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Allí sigue recuperándose notablemente, tal y como ha contado ahora su mujer, Alba Silva.

La influencer, que en todo momento ha estado al lado del portero del PSG y ha informado de su estado de salud, ha asegurado que se encuentra "muy bien, gracias a Dios", lo cual les está haciendo muy felices a todos sus familiares y amigos.

''Está evolucionando a pasos agigantados y ellos están súper contentos con él'', ha declarado la sevillana, haciendo también referencia al equipo médico que desde el primer día está trabajando en la recuperación del deportista.

También ha vuelto a insistir en que ''Sergio le ha puesto mucho ímpetu y mucha fuerza y es como digo siempre, es un campeón''. Y es que ella no tenía dudas de que Rico iba a salir de este duro golpe.

Además, ha afirmado que su recuperación es lo primordial en su vida actualmente: ''Está en lo que tiene que estar que es recuperarse, evidentemente le contamos información del exterior, pero ahora mismo no es su principal preocupación''.

Silva ha confesado que solo le están visitando sus familiares más cercanos porque "así nos lo han recomendado" y, aunque va mejorando poco a poco, no sabe si recibirá el alta en las próximas semanas: "Ojalá pero no lo sé, no te lo puedo decir al 100% seguro".