Las zapatillas de Michael Jordan: de una colaboración a la revolución del 'streetstyle' que sigue vendiendo millones de modelos

Lo que comenzó como una colaboración del famoso exjugador de baloncesto Michael Jordan para unas zapatillas se ha convertido en un hito de la historia de la moda que vende, según explican desde JD Sports, 3 millones de dólares cada cinco horas. Esta colaboración comenzó con el lanzamiento de las Air Jordan I en el año 1987 y hay que recordar que llevaban impresa como logo en la lengüeta la legendaria silueta de Michael Jordan encestando un tanto. Han pasado muchos años y los modelos han ido evolucionando, pero, los de estética retro siguen rescatando la silueta del jugador y enamorando a muchos fieles de Nike.

Quién iba a pensar que unas zapatillas se iban a convertir en la revolución del streetwear, pero así fue y las tendencias actuales han cambiado y versionado estas zapatillas del famoso jugador de baloncesto que selló sus últimos partidos allá por el año 2003. Y, lo cierto, es que han influido, y mucho, en el streetstyle actual.

No obstante, si eres un clásico y quieres calzar la silueta de un grande del baloncesto de los 80, el original, en la página oficial de Nike tienes disponibles las Air Jordan I Mid (inspiradas en ese primer modelo) en multitud de colores por 130 euros, pero, no te demores, ya que se están agotando en muchas tallas debido al éxito de este modelo.

Inspiradas en las AJ1 originales, las Air Jordan 1 Mid ofrecen a los aficionados la oportunidad de seguir los pasos de MJ. Nike

Datos estructurados producto Nombre: Air Jordan 1 Mid Descripción: Zapatillas inspiradas en las AJ1 originales, las Air Jordan 1 Mid ofrecen a los aficionados la oportunidad de seguir los pasos de MJ. Están disponible en Nike en 7 combinaciones de colores diferentes. Marca: Nike Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 129.99 Imagen:

También para los amantes de lo retro está disponible este otro modelo, las zapatillas Air 1 Retro High. El diseño es tipo colour-block en verde, negro y blanco. Y, lo mejor de estas zapatillas de leyenda es que cuentan con una tobillera acolchada de caña alta rematada con cordoneras para mantenerlas bien sujetas. Además, están fabricadas en piel con perforaciones en la puntera para que se garantice una mejor ventilación y están apoyadas sobre una entresuela de espuma duradera con una cámara de aire Nike Air encapsulada para una amortiguación ligera.

Inspiradas en las AJ1 originales, las Air Jordan 1 Mid ofrecen a los aficionados la oportunidad de seguir los pasos de MJ. Nike

Datos estructurados producto Nombre: Air Jordan 1 Retro High OG Descripción: Estas zapatillas de leyenda que cuentan con una tobillera acolchada de caña alta rematada con cordoneras para mantenerlas bien sujetas. Marca: Nike Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 179.99 Imagen:

Por último, una de las zapatillas de baloncesto más modernas y evolucionadas desde aquel primer modelo de Air Jordan del 87. Se trata del Jordan One Take 4 que sí conserva, en un lateral, el logo del jugador Michael Jordan, pero, versionadas con la exclusividad y la colaboración del jugador de baloncesto actual Russell Westbrook. La suela exterior de las Jordan One Take 4 casi llega a envolver la mediasuela para que puedas arrancar, parar o cambiar de dirección en un instante. Además, la amortiguación Zoom Air con retorno de energía en el antepié te mantiene en movimiento.

Modelo inspirado en las últimas zapatillas exclusivas del jugador de baloncesto Russell Westbrook Nike

Datos estructurados producto Nombre: Jordan One Take 4 Descripción: Modelo de zapatillas inspirado en las últimas zapatillas exclusivas del jugador de baloncesto Russell Westbrook. La amortiguación de estas zapatilals te dejará sin palabras si practicas deportes como baloncesto o running. Marca: Nike Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 99.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Nike y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.