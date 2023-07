El Atlético de Madrid ficha a Azpilicueta

El Atlético de Madrid ha hecho oficial este jueves el fichaje de César Azpilicueta. El internacional español, tras once años en el Chelsea, se incorpora al equipo de Diego Pablo Simeone al firmar por una temporada.

"César Azpilicueta es nuevo jugador del Atlético de Madrid tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el futbolista navarro, quien firma por una campaña. Zaguero nacido el 28 de agosto de 1989 en Pamplona, se incorporará a la disciplina rojiblanca al inicio de la pretemporada 23/24, que arrancará este viernes 7 de julio", ha anunciado el club en un comunicado.

Horas antes, el lateral se ha despedido de la que ha sido su casa y su afición durante los últimos once años: "Estos momentos me los llevo para mí y estarán conmigo para siempre. Es mi casa. Y espero volver algún día. Todo el amor que me dieron desde el primer día, me hizo sentir muy orgulloso. Dejo el Chelsea tras 11 años, no podía imaginarme a mí mismo en esta situación. Gracias a todos por haberme permitir defender esta camiseta en este estadio".

Con esta incorporación, el Atlético de Madrid suma su tercer fichaje a la espera de anunciar a Santiago Mouriño. Azpilicueta se une así a Çağlar Söyüncü y Javi Galán para renovar notablemente la defensa rojiblanca.