El tenista Brooksby, suspendido por ausentarse en tres controles antidopaje

El tenista estadounidense Jenson Brooksy ha sido suspendido provisionalmente después de ausentarse en tres inesperados controles antidopaje en un periodo de 12 meses. El joven ha aceptado la decisión de la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA), pero ha negado la acusación.

Tres ausencias en un periodo de 12 meses se considera como positivo por la Agencia Mundial Antidopaje, que establece que los tenistas deben identificar su paradero cada día si se les requiere para realizar un test.

Sobre ello, Brooksby ha emitido un comunicado en las redes sociales: "La suspensión provisional no es una admisión de que haya hecho nada malo; al contrario, he negado esta acusación y estoy a la espera de un arbitraje con un tribunal independiente".

"Nunca he suspendido un control antidopaje y nunca he tomado ninguna sustancia que no estuviera permitida. He sido sometido a pruebas en numerosas ocasiones, incluyendo tres veces después de la cirugía en marzo de 2023", ha afirmado.

Además, ha asegurado que en uno de esos supuestos controles, que ocurrió dos días antes del ATP 250 en 's-Hertogenbosch (Países Bajos), él "estaba en el hotel oficial del torneo" donde dijo que estaría, "a la hora que había dicho que estaría allí".