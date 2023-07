Paula Badosa gana en su debut en Wimbledon y se olvida de su lesión

Paula Badosa llegaba con ciertas dudas tras la lesión sufrida en la columna vertebral, durante el torneo de Roma, aunque las ha despejado con su increíble debut en el que supero por un doble (6-3/6-3) a Alison Riske. Con esta victoria, la tenista española gana confianza para su próximo enfrentamiento en Wimbledon, donde nunca ha superado los octavos de final.

La española se perdió, debido a una lesión, Roland Garros y la gira previa de hierba a Wimbledon. Así, este era su primer partido sobre esta superficie en esta temporada.

Badosa aterrizó en el All England Club con muchas incertidumbres y siendo consciente de que no está al 100%. Pero ello no fue impedimento para que Badosa se deshiciera de una Riske venida a menos, pero que en su día representó una gran dificultad en una superficie en la que ganó títulos y jugó finales.

Badosa necesita estos partidos para ganar confianza en su juego y seguir teniendo opciones en el torneo. El año pasado llegó a octavos, donde la frenó Simona Halep, y ahora queda comprobar dónde está su techo este curso.

La próxima rival de Badosa será la ucraniana Marta Kostyuk, que derrotó a la octava cabeza de serie del torneo, Maria Sakkari, en tres sets. Será el cuarto enfrentamiento entre ambas, siempre con victoria para la española.