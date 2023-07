Garbiñe Muguruza piensa en su regreso a las pistas: "Me falta ganar Australia, una medalla olímpica y ganar la Copa de la Federación"

La tenista española Gabiñe Muguruza recibió este miércoles la medalla de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo, donde trasladó que "no es el fin" y que tiene muchos "trofeos por levantar todavía". La exnúmero uno del mundo, que actualmente ocupa la posición 207 del ranking mundial, se retiró del tenis el pasado mes de febrero y piensa en volver a las canchas, pero primero ve más relevante recuperarse mental y físicamente antes de su retorno.

"De momento no sé cuando voy a volver. Ahora que he sido un poco valiente, y pensé ‘voy a descansar un poco’, porque me costó mucho tomar la decisión, soy feliz porque puedo disfrutar de momentos como estos, de mi familia", dijo Garbiñe Muguruza.

"Ahora mismo no echo de menos la competición, porque sé lo que es, y quiero realmente descansar de ella. Echo de menos ganar, eso sí. Pero la competición y el día a día, no. Echaba en falta estar tranquila. Ha sido un buen parón. No tengo una fecha de vuelta. Este año seguro que no, porque quiero estar con mi familia", expresó la tenista hispano-venezolana.

Todo apunta a que Garbiñe Muguruza piensa volver en 2024, tras recargar sus energías mentales y física. Uno de sus objetivos es hacer un gran año olímpico, en el que aparte intentará ganar Australia, siendo uno de los Grand Slam que le falta junto con el Abierto de Estados Unidos, y además intentará ganar la Copa de la Federación, actualmente conocida como Copa Billie Jean King.