Ultimátum de Al-Khelaifi a Mbappé: "Si quiere quedarse tiene que firmar un nuevo contrato, no va a irse gratis"

El culebrón de Kylian Mbappé sigue creciendo. En la rueda de prensa en la que el PSG ha presentado a Luis Enrique como nuevo entrenador del conjunto parisino, su presidente, Nasser Al-Khelaifi, ha vuelto a ser muy tajante con la postura del club en este tema.

"Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo otra vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato", ha afirmado el catarí.

Además, ha insistido en que no quieren "perder gratis al mejor jugador del mundo". "No podemos hacerlo. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro", ha reiterado, dejando caer que aún no se ha solucionado nada y que su postura sigue siendo la misma: renovación o venta inmediata.

Y antes de la rueda de prensa, para evitar especulaciones sobre una posible relación del retraso de inicio con el 'caso Mbappé', Nasser ha comenzado aclarando que se trataba de un fallo técnico. "Disculpad por mi retraso por culpa del avión", ha afirmado.

Quien también se ha pronunciado al respecto ha sido Luis Enrique. El nuevo entrenador del PSG ha afirmado que cuenta "con todos los jugadores que tienen contrato, pero en el mercado nunca se sabe". Además, ha asegurado que "el equipo lo trabajaremos y lo haremos de forma secreta", por lo que poco va a decir sobre la posible continuidad del crack francés.