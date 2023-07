Luis Enrique, presentado como entrenador del PSG, sobre Mbappé: "Cuento con todos los jugadores con contrato, pero nunca se sabe"

El PSG ha hecho oficial este miércoles la incorporación de Luis Enrique como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico asturiano, que ha firmado un contrato para las dos próximas temporadas, ha sido presentado en una rueda de prensa en la que ha hablado, entre otras cosas, de la situación de Kylian Mbappé, aunque no directamente.

El español ha comenzado dando las gracias al presidente por su confianza y se ha mostrado muy feliz. "Encantadísimo de estar aquí como entrenador del PSG, de conocer un nuevo idioma y una increíble ciudad".

Sobre Mbappé, el nuevo entrenador del PSG ha afirmado que cuenta "con todos los jugadores que tienen contrato, pero en el mercado nunca se sabe". Eso sí, ha asegurado que "el equipo lo trabajaremos y lo haremos de forma secreta".

Además, también ha hablado sobre su reencuentro con Neymar, con quien coincidió en el Barcelona, que también podría marcharse: "No he hablado con él. Solo he hablado con Nuno Mendes y con Mukiele. Veremos que pasa, habrá cambios, hay un estilo de juego claro y queremos que la gente se divierta cada semana".