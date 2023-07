Vuelven Alexia y Aitana: ¿puede España ganar el Mundial?

España se presentaba el pasado verano a la Eurocopa como una seria aspirante al título. Esa ilusión, sin embargo, se desvaneció muy pronto y de la manera más cruel posible: en la primera fase eliminatoria con una remontada de Inglaterra casi al final del partido. No estaban sobre el verde ese día Alexia Putellas y Jenni Hermoso —Balón de Oro y de Plata en 2021, respectivamente—, aunque sí Aitana Bonmatí, que ante la ausencia de las dos mejores jugadoras del mundo, cogió el testigo de líder de la selección.

La centrocampista culé no pudo evitar la eliminación, pero ahora todo puede ser diferente en su regreso a la Roja casi nueve meses después de que estallase la crisis en la selección —15 futbolistas, entre ellas Bonmatí, enviaron un correo a la RFEF pidiendo no ser convocadas hasta que hubiesen cambios—. Aitana ha vuelto, como Ona Batlle y Mariona Caldentey —integrantes de 'las 15'—. También Putellas y Hermoso, que no enviaron el mensaje a la Federación pero apoyaron a sus compañeras.

El cisma ha quedado atrás y, al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, España llega con toda la munición posible en su arsenal, lo que la convierte en una de las favoritas. Pero, ¿puede la selección ganar la Copa del Mundo ahora que varias de sus mejores futbolistas han regresado?

Una doble Balón de Oro con ganas de volver a brillar

Alexia Putellas FC Barcelona (Liga F)

- Internacionalidades: 102.

​- Goles con la selección española: 28.

​- Palmarés: siete Ligas, seis Copas de la Reina, tres Supercopas de España, y dos Champions League.

Apartada de los terrenos de juego todo el curso —solo ha podido jugar algunos minutos con el Barça en el tramo final de la temporada— por la grave lesión de rodilla que le impidió participar en la Eurocopa, Alexia ha aterrizado en Oceanía con ganas de demostrar que está completamente recuperada y sigue siendo la mejor jugadora del mundo. Las alarmas han saltado en los últimos entrenamientos de la Roja, pero todo parece entrar dentro de la hoja de ruta de la culé para llegar a tope al debut de España ante Costa Rica. Por lo pronto, Putellas ya se ha vestido con la camiseta de la selección en esta concentración —una hora ante Panamá y Dinamarca— y ha dejado pistas de que su calidad sigue intacta: golazo ante el combinado nacional panameño en su primer día en la oficina.

La consagración de una estrella

Aitana Bonmatí FC Barcelona (Liga F)

- Internacionalidades: 47.

​- Goles con la selección española: 16.

​- Palmarés: cuatro Ligas, cinco Copas de la Reina, tres Supercopas de España, y dos Champions League.

Elegida mejor jugadora de la última Champions, conquistada por el Barça, Aitana Bonmatí tiene en esta Copa del Mundo la oportunidad de terminar de consagrarse como una estrella mundial. Llega en plena madurez futbolística, con la experiencia de haber disputado ya un Mundial y una Eurocopa. Además, sabe lo que es asumir galones: lo hizo el verano pasado en Inglaterra y lo ha hecho esta temporada en el conjunto catalán. La centrocampista ha sido fundamental para su equipo en todas las competiciones —10 goles y 10 asistencias en Liga, y cinco tantos y 13 pases de gol en Europa—. Ahora, con España, puede formar un tridente histórico con Jenni y Alexia para bordar en la camiseta de la selección la primera estrella.

Vuelve la máxima goleadora de la selección

Jenni Hermoso Pachuca (Liga MX)

- Internacionalidades: 98.

​- Goles con la selección española: 48.

​- Palmarés: siete Ligas, cuatro Copas de la Reina, una Supercopa de España, una Copa de Francia, y una Champions League.

La máxima goleadora histórica de la selección española femenina (48 goles en 98 partidos) tiene toda la intención —y la calidad— de llevar a la Roja a lo más alto en Australia y Nueva Zelanda. Fue su magia la que nos hizo soñar en el Mundial de Francia, en unos octavos de final en los que España plantó cara a la todopoderosa Estados Unidos. Un golazo suyo —una vaselina desde el balcón del área— dio alas al equipo de Jorge Vilda ante las tetracampeonas del mundo solo dos minutos después de que Rapinoe, nombrada ese año mejor jugadora del planeta, adelantase a las norteamericanas desde los 11 metros. Pero no pudo ser, EE UU decidió la eliminatoria desde el punto de penalti y se proclamó campeona poco después. Ahora, en su tercera Copa del Mundo, Jenni tiene la oportunidad de sacarse esa espinita y hacer historia con España.