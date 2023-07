Sainz explota contra Ferrari tras el desastre del GP de Austria: "Es bastante frustrante..."

La estrategia de Ferrari en el GP de Austria de este domingo sacó de sus casillas a Carlos Sainz, gravemente perjudicado por las órdenes de equipo -otra vez- cuando rodaba mucho más rápido que su compañero Charles Leclerc. Al final de la carrera, el español no se mordió la lengua a la hora de opinar sobre lo ocurrido y tildó de "frustrante" su trabajo de equipo.

La incómoda situación para el español se dio en los primeros compases de carrera. Los dos Ferrari partían segundo y tercero, y conservaron posición en una salida donde pelearon incluso con Max Verstappen. Sin embargo, tras una relanzada por safety car, el neerlandés comenzó a coger distancia, mientras Leclerc se alejaba del líder del Mundial.

Tras dos vueltas pegado a la rueda trasera de su compañero, Sainz preguntó por radio al equipo antes de intentar atacarle, y para su sorpresa le pidieron desde el muro ferrarista que se ciñese al plan preestablecido, y que respetase al piloto monegasco. "Dejadme intentarlo, tengo más ritmo" llegó a reclamar Sainz, pero fue inútil.

Sainz siguió insistiendo en poder atacar, y fue en ese momento cuando la estrategia de su equipo terminó con todas sus opciones. Otro safety car obligó a Ferrari a una doble parada que perjudicó notablemente a Sainz, que tuvo que esperar a que acabase la lenta parada de su compañero, perdiendo dos posiciones y mucho tiempo respecto a Leclerc.

"La decisión de parar a los dos coches a la vez cuando el virtual (safety car) estaba acabando me ha penalizado. Además, iba muy rápido en el primer 'stint'. He hecho labor de equipo y que se me pagase de esa manera… es bastante frustrante, porque ha comprometido mi carrera a partir de ahí", atizó a su 'box' en las declaraciones post carrera.

El madrileño destacó además su "buen momento en el plano individual", pero volvió al señalar a su equipo al declarar un gran sentimiento de "rabia" por no poder aprovechar el ritmo que lleva en las últimas carreras.