Detrás de La Velada del Año 3: el encuentro de Belén Esteban y Piqué, las gafas de Piqué, la promesa de Fede Valverde, el '9' del Madrid...

La Velada del Año 3 no dejó grandes momentos solo sobre el ring, sino también fuera de él, porque en el Metropolitano no faltó nadie. De Mario Casas a Fede Valverde, pasando por DjMariio y Chanel, acudieron a disfrutar del boxeo en el esperadísimo evento de Ibai Llanos.

La primera en soltar la bomba fue Belén Esteban. La colaboradora de televisión pasó por la alfombra roja y reveló que se había encontrado con Gerard Piqué: "He visto a Piqué y se ha tirado una foto conmigo. Se lo agradezco, porque con la cera que le hemos dado...", apuntó con una pequeña risa.

El presidente de la Kings League, además, también se hizo viral en las redes sociales por el look que eligió para la ocasión, especialmente por sus accesorios: unas llamativas gafas azules valoradas en 390 euros que combinó con una camisa del mismo color con adornos naranjas.

Gerard Piqué en La Velada del Año 3. TWITCH IBAI LLANOS

Por allí también se pasó Fede Valverde, que prometió a los madridistas una Velada en su templo: "Si ganamos algún título o partido importante le digo a Florentino de hacerla en el Bernabéu". El uruguayo, además, confesó su favorito de la noche: "He hablado mucho con Coscu —que se midió a Germán Garmendia— y vinimos a alentarlo".

No fue la única vez que intervino el centrocampista durante La Velada, pues ya hacia el final Ibai Llanos le hizo la pregunta del millón: ¿quién es el futuro '9' del Real Madrid? El charrúa no soltó prenda, y aseguró que no sabía nada al respecto.