El Barça tiene nuevo patrocinador: PRIME, la bebida energética de Logan Paul y KSI

Si algo necesita el Barça es mejorar su delicada situación financiera, y Joan Laporta está moviendo todos los hilos posibles para ello. Después del verano de las palancas, además de las ventas y rescisiones que siguen confirmando, llegaron Spotify con el 'naming' del Camp Nou y la camiseta, los viajes a Qatar en busca de inversión... Y ahora, un nuevo acuerdo de patrocinio con la empresa de bebidas isotónicas PRIME, que pasa a ser el nuevo "Official Hydration Partner" del club para próximas tres temporadas.

Sin embargo, el verdadero negocio para el Barça no está en patrocinar como tal los productos de hidratación de esta compañía norteamericana, cuyos anuncios podrán verse durante los partidos y en los entrenamientos del equipo, o en los espacios publicitarios que ocupará en vestuarios e instalaciones del Palau Blaugrana; si no en sus dueños: Logan Paul y KSI.

La empresa fue fundada en 2022 por el célebre influencer estadounidense Logan Paul, hermano de Jake Paul y actor, youtuber y luchador profesional de la WWE; y por el británico KSI, rapero, boxeador y streamer. Y esa presencia en redes es la que quiere captar el Barça, consciente del alcance de ambas figuras públicas. Además, en apenas un año PRIME se ha expandido por todo Estados Unidos, Reino Unido y Europa de forma imparable.

"Estamos muy orgullosos de este acuerdo con PRIME, marca con una gran proyección internacional, fruto de la pasión y entrega de sus impulsores, Logan Paul y KSI. Estamos ante una alianza estratégica para el club que nos ayuda en nuestra voluntad de conectar con nuevas audiencias jóvenes de todo el mundo, seguidoras de un producto innovador que favorece la rehidratación y que permite gozar aún más de la práctica deportiva", ha explicado Juli Guiu, vicepresidente del Área de Marketing del Barcelona.

"No podemos estar más orgullosos y emocionados por ser el nuevo Official Hydration Partner de uno de los equipos más emblemáticos del mundo del deporte, el Barça"; han declarado por su parte los responsables de la empresa. Paul, de hecho, se encuentra en Londres para competir en el evento 'Money in the Bank' de WWE.