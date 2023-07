Predicciones de UFC Vegas 76: quiénes son los favoritos en las peleas más importantes

Si te gusta la futurología y la especulación deportiva con base en el conocimiento, este es tu lugar: ¿quién ganará? Esta es una pregunta que a todos los aficionados a las artes marciales mixtas nos ronda la cabeza cada fin de semana. Los luchadores y las luchadoras se juegan tanto en cada evento que es imposible no darle una pensada. Por ello, en cada velada de UFC nos hemos propuesto echar mano de todos nuestros recursos para tratar de predecir lo que puede pasar en las peleas más importantes, que en este caso nos lleva a UFC Vegas 76. Para ello vamos a contar con la ayuda de Pablo Ortín, entrenador de MMA de la escuela Santa Dolores y de la selección española.

Sean Strickland vs. Abus Magomedov

No deja de ser sorprendente que a Abus Magomedov le hayan dado una pelea con Strickland. El alemán, que viene de KSW, solo lleva una pelea en UFC. Es cierto que la ganó a los pocos segundos del primer asalto pero lo hizo frente a un veterano que llevaba un racha de 4 derrotas y solo una victoria. Pelear ahora con un rival ranqueado como Strickland parece bastante premio para tan poco logro. No sabemos mucho, por tanto, de las habilidades de Magomedov frente a rivales de primer nivel. Vale que Strickland es un luchador algo plano pero tiene bastante experiencia y ha ganado a rivales de peso. Strickland debería hacerse con esta pelea por decisión (si no gana su prestigio se va a ver seriamente comprometido).

Damir Ismagulov vs. Grant Dawson

Ismagulov es un excelente peleador, con récord de 24-2. Tiene un boxeo serio y efectivo, tiene lucha y tiene cardio. Durante un tiempo, su proyección ha sido imparable, incluso ganando a Joel Álvarez en su debut. Ahora bien, los problemas de salud se han cruzado en la carrera del kazajo, al que le hemos visto ya en dos peleas con tics bastante serios, que han hecho aparecer los rumores del retiro. Por otro lado, Grant Dawson tiene un récord de 19-1 con un elevado número de sumisiones. Si Ismagulov ha controlado sus problemas de salud y el retiro no le ronda la cabeza, creemos que puede hacer una pelea efectiva y anular las virtudes de Grant Dawson.

Max Griffin vs. Michael Morales

Max Griffin es un luchador ya veterano, que ha tenido una carrera irregular. Tiene en su haber victorias importantes frente a Mike Perry o Carlos Condit. El problema es que enfrente tiene a un Michael Morales con un récord de 14-0 y un parcial de 2-0 en UFC (2 KOs). Morales es un luchador con un gran poder en sus manos con lo que no debería tener problemas para noquear a un rival que no está en su mejor momento. Michael Morales es probable que gane por KO en el primer asalto.