Wimbledon 2023: cuadro completo y cruces de Carlos Alcaraz

Wimbledon está a la vuelta de la esquina y, como viene habitual días antes del inicio, se ha sorteado el cuadro del tercer Grand Slam del año donde los máximos favoritos, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, ya conocen a sus rivales: el murciano se enfrentará, en primera ronda, al jugador francés Jeremy Chardy y, el serbio, debutará en esta nueva edición del torneo ante el argentino Pedro Cachín. El histórico campeonato dará el pistoletazo de salida este próximo 3 de julio.

El camino de Carlitos para hacerse con su primera corona de Wimbledon tendrá varias piedras en el camino. La diosa fortuna ha querido emparejar al pupilo de Juan Carlos Ferrero con lo mejor del panorama tenístico actual. Chardy será su rival en primera ronda. Muller o Rinderknech, en el siguiente escalón del torneo. En tercera ronda, Jarry o el siempre peligroso en hierba, Ugo Humbert. A partir de cuarta ronda se complicaría el cuadro, puesto que en octavos de final se enfrentaría ante Zverev o De Miñaur. En cuartos, la Next Gen cobraría protagonismo: Rune o Tiafoe. En unas hipotéticas semifinales, el ruso Medvedev o el griego Tsitsipas y, en la gran final, Carlitos buscaría su venganza particular después de lo sucedido en Roland Garros ante Djokovic.

Por otro lado, el camino de Novak es mucho más 'tranquilo' que el de Alcaraz. Pedro Cachín, Nakashima, Etcheverry o Ruusuvuori, serían los encargados de poner en problemas al serbio en las primeras tres rondas del campeonato, respectivamente. En cuarta ronda, Musetti o el polaco Hurkacz, que intentará sorprender al número dos del mundo con su variedad en el servicio. Rublev o Félix Aliassime, en cuartos de final. En 'semis', se le complicaría un poco más el cuadro, puesto que esperaría Ruud, Sinner o Fritz en esta ronda del torneo. En una hipotética final, Carlitos Alcaraz, número uno del ranking ATP, estaría preparado para dar el salto a por su primer título en el All England Club Tennis.

Resto de españoles

Hasta un total de 13 españoles participarán en la nueva edición de Wimbledon 2023. Con el sorteo del cuadro ya realizado, los jugadores buscarán forjar su propio camino en un territorio que no es nada amigable para el tenis español. Por ello, necesitarán su mejor rendimiento para que los representantes de la Armada (siete hombres y seis mujeres) ofrezcan el mayor espectáculo y los mejores resultados posibles.

Cuadro masculino: Alcaraz vs Chardy; Davidovich vs Arthur Fils; Roberto Carballés vs Matteo Arnaldi; Bautista vs Safiulinç; Munar vs Isner; Albert Ramos vs Hurkacz y Bernabé Zapata vs Tomás Martín Etcheverry

Cuadro femenino: Badosa vs Alison Riske; Sara Sorribes vs Martina Trevisan; Cristina Bucsa vs Rahkimova; Rebeka Masarova vs Mayar Sherif; Bouzas vs Kalinina y Parrizas vs Sasnovich.

'Bombas' de primera ronda

El sorteo de Wimbledon 2023 ha querido ser caprichoso y dejó varios partidos 'bomba' en la primera ronda del torneo. En el cuadro masculino, habrá un duelo que mantendrá a los aficionados italianos en vilo: Berrettini y Sonego competirán por una plaza en la segunda ronda del tercer Grand Slam del año. Por otro lado, el vigente subcampeón del torneo, Nick Kyrgios, se enfrentará ante Goffin. Vesely hará lo mismo frente a Korda y, por último, el griego Tsitsipas buscará remontar el vuelo contra un siempre complicado Dominic Thiem.

En el cuadro femenino, uno de los duelos más destacados de la primera jornada será el que enfrente a la legendaria Venus Williams (tiene cinco títulos de este campeonato), que ha sido invitada, a sus 43 años, a esta nueva edición de Wimbledon, ante Svitolina. Una joven Coco Gauff competirá ante Sofía Kenin en otro de los encuentros más atractivos de la primera ronda. Sakkari-Kostyuk y Kudermetova-Kanepi, cerrarán una jornada que dejará, seguramente, varias sorpresas.