Galtier, entrenador del PSG, y su hijo, detenidos por un caso de racismo

Christophe Galtier, todavía entrenador del PSG, ha sido puesto bajo custodia policial junto a su hijo, John Valovic-Galtier, por un presunto delito de "discriminación racista" durante su etapa en el Niza, según ha informado el Procurador de la República de Niza.

Según un correo del exdirector deportivo del club, Julien Fournier, el técnico francés se habría quejado de tener una gran cantidad de musulmanes a sus órdenes. Además, habría actuado de malas formas para perjudicarles.

Fournier mandó un correo a los propietarios del club explicando la situación de Galtier antes de que este abandonase el Niza dirección al PSG. "Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros. Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria", comienza afirmando.

"Le pedí que fuera más preciso y añadió: sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde... Le dije al Sr. John Valovic-Galtier (su hijo, que estaba en una reunión con Fournier) que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente", continúa.

Esa custodia policial es una medida que en Francia priva de libertad durante 24 horas, antes de que sea puesto en libertad o que declare ante un tribunal. Ellos ya negaron rotundamente esas acusaciones.