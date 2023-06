La presión política amenaza la exhibición de Red Bull en Madrid del próximo 15 de julio

Desde que Red Bull anunció que celebraría una exhibición el 15 de julio en pleno centro de Madrid, la afición española de la Fórmula 1 suspira porque llegue el día para poder ver a 'Checo' Pérez pilotar el RB7 campeón en 2011, con motor Renault V8, por la capital madrileña. Y, sobre todo, para poder escuchar el rugir de una unidad de potencia de las de antaño, de las que agredían los tímpanos con su sonido.

Sin embargo, la iniciativa también ha tenido multitud de detractores, que tachan el evento de ser un mero patrocinio para la marca de bebidas energéticas, y de poner en peligro el patrimonio cultural y arquitectónico del centro de Madrid, ya que el circuito recorrerá la calle Alcalá, desde la Puerta de Alcalá hasta el Edificio Metrópolis y también el Paseo de la Castellana entre Cibeles y Colón.

"Este evento deportivo se va a hacer en el Paisaje de la Luz (Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2021), que se tiene que proteger, porque forma parte de ese patrimonio que la Unesco. Además, hay algo que también siempre olvida el Gobierno cuando da autorizaciones a estos eventos, que es la voz de los vecinos, la participación ciudadana" advirtió este miércoles la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en contra de la 'Red Bull Showrun'.

"Nosotros no estamos en contra de los acontecimientos en sí, pero sí de la forma en la que se suelen organizar" añadió la edil. "Se trata de apostar por la participación ciudadana para que se busquen las mejores ubicaciones, la convivencia y el menor impacto a los vecinos", finalizó, haciendo referencia también a más quejas populares por la ubicación del festival 'Mad Cool.

Del mismo modo, Mónica García, líder de la oposición de la Comunidad de Madrid y portavoz en la Asamblea de Más Madrid, ha criticado el evento a través de Twitter, sumándose a las quejas de Maroto: "Ante un verano cada vez más caluroso, ¿más árboles y zonas pacificadas? No, un circuito de Fórmula 1 en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad. Merecemos un Madrid para sus vecinas".

La respuesta del Ayuntamiento: "Durará poco"

Ante las crecientes protestas de vecinos y formaciones políticas, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha tenido que salir al paso para tranquilizar a unos y otros: "Estamos hablando de una exhibición de un vehículo de Fórmula 1, de un evento que dura muy poco tiempo. Soy concejala de Cultura, fui consejera de Cultura, y desde luego mi preocupación por el Patrimonio es máxima, pero realmente no puedo ver cómo un recorrido de un solo vehículo durante muy poco tiempo puede tener ninguna afección patrimonial".

Para reforzar su posición, la edil del PP también ha recordado que "no habrá otros coches" circulando mientras el bólido de Red Bull esté haciendo el recorrido marcado, lo que podrá tener incluso beneficios añadidos: "Es que al final incluso nos ahorramos emisiones durante el tiempo de esta exhibición a la que ni siquiera se le puede llamar carrera".

Respecto a los vecinos, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del nuevo Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha considerado que "a lo mejor no se ha explicado lo suficientemente o no ha dado tiempo" a ello, insistiendo nuevamente en que el recorrido y la acción "no tendrá más trascendencia que un espectáculo que va a durar, además, muy poco y lo va a disfrutar asimismo mucha gente de aquí de Madrid y de fuera de aquí".

“La Fórmula 1 es un gran espectáculo. Ver un gran coche de Fórmula 1 circulando por la calle es bonito y, vuelvo a decir, va a ser algo que va a durar muy poco tiempo” volvió a reiterar Rivera, convencida de los beneficios del circuito urbano improvisado que pasará por la plaza de Cibeles, la puerta de Alcalá, el edificio Metrópolis o el paseo de Recoletos, entre otros lugares característicos de la ciudad de Madrid.

Un mensaje que también ha apoyado su compañera de formación y vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz: "Madrid, como gran capital mundial que es, tiene que acoger eventos de todo tipo, eventos culturales, eventos deportivos, eventos musicales. Son eventos muy importantes que conllevan o llevan aparejadas algunas inconveniencias, algunas molestias para los vecinos, pero estamos trabajando también para que sean las mínimas posibles".