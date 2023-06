Esther se 'despacha' con el Real Madrid y critica su ausencia en la Copa de la Reina: "Lo que he vivido es injusto"

Esther González no volverá a vestir de blanco. La historia del Real Madrid y la futbolista concluye este 30 de junio con un terrible final, muy lejos de lo que se esperaba para la máxima goleadora del conjunto blanco —con 39 goles en dos temporadas— en su historia, que ha roto su silencio sobre su polémica salida.

"Tanto Vilda como yo, y seguramente gran parte de la afición, entiende que lo que me ha tocado vivir es injusto, esa es la realidad. Los números hablan por sí solos, a veces no hace falta que hable yo", ha señalado la de Huéscar en una entrevista.

La atacante ha protagonizado un tramo final de temporada muy complicado, pasando de ser indiscutible en los planes de Alberto Toril durante gran parte del curso a no contar ni en el momento más complicado del equipo esta temporada, la final de la Copa de la Reina en la que las blancas cayeron ante el Atlético de Madrid.

"No estoy de acuerdo en que, con un 2-2 y siendo la máxima goleadora hasta que me dejan de poner, por qué no se contó conmigo", se pregunta Esther, que vivió desde el banquillo la derrota ante el conjunto rojiblanco sin disputar ni un solo minuto del partido.

González, cuya última titularidad en el Real Madrid data del 16 de abril y jugó su último encuentro de blanco el 19 de mayo —la segunda parte del duelo ante la Real Sociedad—, ha terminado la campaña como segunda máxima goleadora del equipo, solo superada por Caroline Weir.

"Hay cosas que no dependen de uno mismo", apunta la internacional española, dejando claro que "todo lo que ha dependido de mí en el Madrid lo he hecho, me voy con la conciencia tranquila y feliz".

La ex de Levante y Atlético de Madrid, además, tiene claro dónde está su futuro. "Me veo capacitada mentalmente para irme a Estados Unidos, ahora no puedo decir cual es mi destino, pero pronto se sabrá dónde voy a jugar, ya he firmado", avanzó.

"Yo tengo claro mi destino desde hace mucho tiempo y vengo con todos los deberes hechos aquí. Ahora lo importante es el Mundial y voy a dar lo mejor de mí tanto dentro como fuera del campo", expresó, con la confianza de estar en la lista definitiva de Jorge Vilda de este viernes.