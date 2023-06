Rubiales quiere construir un 'Wembley' en Madrid para la selección española

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tiene un nuevo objetivo. Tal y como ha anunciado este martes, ha propuesto construir un estadio nacional para los partidos de la selección española.

"Seguimos con el mismo patrimonio, no hemos crecido. Merecemos en la RFEF más instalaciones, tenemos el doble de selecciones y no tenemos espacio. De hecho hay directores que trabajan en despachos compartidos, tenemos lo que tenemos, y además es una concesión a 75 años, no es nuestro", ha señalado durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Por esa razón, el presidente ha anunciado la propuesta de la Junta Directiva de "construir un estadio nacional, con entre 30.000 y 40.000 espectadores" y "con oficinas". "Sería en un terreno propio de la RFEF y queremos presentar el proyecto en la próxima Asamblea de diciembre", ha explicado.

"Han sido muchos años de trabajo duro y la Federación lo merece. No es necesario ni por ley ni por estatutos, pero queremos hacerles partícipes de lo que consideramos un éxito de gestión", comentó un Rubiales que no encontró ningún impedimento durante la Asamblea para seguir adelante con la idea de construir un estadio nacional para la RFEF, como ya tienen otras selecciones como la británica, que disputa sus encuentros en Wembley.