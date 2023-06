La obsesión de Topuria para su próxima pelea tras destrozar a Emmet: España o el cinturón

Ilia Topuria es firme candidato al cinturón de campeón de la UFC tras su aplastante victoria ante Josh Emmet. El hispano-georgiano arrebató al estadounidense la quinta posición del ranking de la categoría de peso pluma, lo que le da la oportunidad de ser aspirante directo al título, en posesión de Alexander Volkanovski.

Esa distinción que se ha ganado a pulso sobre el octógono es la que ha hecho que el luchador español tenga una obsesión de cara a su próxima pelea: que se celebre en España o que sea por el título. No contempla otra opción para volver a meterse en la jaula, dejó claro tras el combate en Jacksonville cuando le preguntaron si estaría dispuesto a medirse a Max Holloway antes de que llegue su oportunidad ante el australiano.

"No sé si está ocupado o no", dijo sobre el futuro de Volkanovksi —se medirá a Yair Rodríguez el próximo 8 de julio y podría tener otra pelea en octubre si gana—. "Soy el siguiente en la lista [para pelear por ser campeón]. Puedo esperar. Una de mis mejores cualidades es la paciencia", subrayó Topuria.

Aún así, el El Matador abrió la puerta a enfrentarse al norteamericano con una única condición: "Si me ofrecen pelear con Max Holloway en España, adelante. Si no, voy a esperar mi oportunidad al título". Y se preguntó "qué sentido tendría" enfrentarse al estadounidense si no es en nuestro país. "Qué me da ahora mismo pelear con él, si estoy para pelear por el cinturón", señaló.

"Uno de mis sueños es ser campeón del mundo de la UFC y llevar la UFC a España. Sería algo enorme para mí hacer realidad mis sueños", confesó el luchador, que se mantiene invicto con 14 victorias. Respecto a si había hablado con el presidente sobre ello, Topuria dejó claro que "he hablado esta noche en el octógono", donde "he demostrado con mi trabajo que me lo merezco, no necesito palabras de más".

Este lunes, días después de su pelea con Emmet, el hispano-georgiano ha vuelto a confirmar las ganas que tiene de pelear en España y ha revelado el escenario en el que le gustaría luchar. "Estoy seguro de que si la UFC lleva el evento a España, se vendería en un día toda la arena", afirmó, antes de elegir el estadio Santiago Bernabéu como su ubicación favorita.