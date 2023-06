Esperanzadoras noticias sobre Sergio Rico: "Nos llama por nuestro nombre, espero que le pasen pronto a planta"

Poco a poco, el estado de salud de Sergio Rico va mejorando pese a que todavía continúa grave. Justo una semana después de que saliera del coma, el guardameta español ya reconoce a sus familiares e incluso es capaz de comunicarse con ellos, lo que da esperanzas de que incluso pueda abandonar la UCI en los próximos días.

"Nos llama por nuestro nombre y todo. Él sabe perfectamente quienes somos todos lo que entramos", explicó Alba Silva, la mujer del portero del Paris Saint-Germain.

Lo que no parece es que Sergio Rico sepa todavía qué es lo que le ha pasado. "Creo que no lo sabe, pero todavía no podemos saberlo", relató Alba Silva sobre el futbolista sevillano, que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza.

"Yo espero que lo pasen a planta lo más pronto posible, pero ellos tienen que estar seguros y todavía no lo han decidido. Así que cuando lo decidan, confiamos en ellos", explicó la mujer del jugador. "Intentamos que él esté bien y tranquilo mientras estamos juntos", añadió.