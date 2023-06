Vinícius Tobías denuncia insultos racistas en el campo del Eldense

El Real Madrid Castilla vivió una de sus peores noches este domingo. El equipo dirigido por Raúl González disputó la vuelta de los playoff de ascenso a Segunda división ante el Eldense y cayó por un gol en el minuto 114 que puso el 3-3 definitivo. Y a esa derrota se suman los insultos racistas que tuvieron que escuchar de la grada.

Tal y como mostró la retransmisión televisiva, cuando Vinícius Tobías pasaba se encontraba en una de las bandas del campo de Elda, un niño se dirigió a él llamándolo "mono".

Tras el encuentro, el propio futbolista lo ha denunciado en sus redes sociales. "Lo más triste es cuando no esperamos eso de un niño. Un niño llamando mono", afirmó en una historia de Instagram.

Y su mensaje no quedó ahí. "Es triste ver a los jugadores pasando por este tipo de prejuicios, no era la primera vez ni la segunda que esto está pasando a diario. No te imaginas cuanto duele, esto tiene que acabar ya, se pasaron de la raya. Los colores de piel no significan nada, todos somos iguales. Queremos respeto", añadió posteriormente.