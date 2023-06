Alcaraz: "Me siento uno de los favoritos para Wimbledon"

Recuperado el número uno y con su primer título en hierba en las vitrinas, el torneo de Queen's, Carlos Alcaraz llega a Wimbledon sintiéndose "uno de los favoritos", aunque con los pies en el suelo, pues necesita "más experiencia" y allí se topará con Novak Djokovic.

"Ahora puedo tener mucha confianza. Me siento unos de los favoritos para Wimbledon, pero sinceramente, necesito más experiencia, solo he jugado once partidos en hierba", añadió el español.

De los apenas 11 encuentros que el de El Palmar ha disputado sobre hierba, ha ganado nueve de ellos —un 81% de victorias—, y ya ha sumado su primer título en dicha superficie, justo antes del Grand Slam británico, para seguir sumando experiencia.

Con el trofeo de Queen's, Alcaraz ha conseguido ganar un título en todas las superficies mucho antes que Nadal, Federer y Djokovic (con apenas 20 años y un mes). El balear lo hizo con 22 años al ganar el mismo torneo británico, pero habiendo disputado ya 31 partidos en hierba; el suizo, con 21 años y 10 meses en Halle; y el serbio, en Wimbledon con 24 años y un mes con 49 duelos en el verde.

"Me considero un buen jugador en hierba, con todas las armas que tengo. Voy a Wimbledon con mucha confianza. He visto una estadística de que Novak ha ganado más partidos que el resto de los otros 20 favoritos. Es el gran candidato. Tengo que dar mi máximo para tener oportunidades", declaró Carlos Alcaraz.