Marc Márquez añade un capítulo más a su nefasta temporada: se pierde también Assen

Marc Márquez no se subirá a la moto este domingo para disputar el Gran Premio de Países Bajos. Su caída este sábado, la decimocuarta que sufre esta temporada, le ha obligado a tomar la decisión de no correr en Assen, por lo que se perderá su quinta carrera en lo que va de año.

El de Cervera ha explicado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales por qué no saldrá a pista en la octava carrera de la campaña, trazado en el que protagonizó un nuevo accidente este sábado al tocarse con Enea Bastianini mientras ambos rodaban lento en la Q1.

"Hola a todos, como sabéis, no he llegado a Assen al ciento por ciento físicamente, además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor", ha señalado el piloto de Honda.

Como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor. Esta mañana me he levantado con mucho dolor y,… pic.twitter.com/bfY60ocjwS — Marc Márquez (@marcmarquez93) June 25, 2023

Márquez ha anunciado entonces que "esta mañana me he levantado con mucho dolor", por lo que, tras ser atendido por el personal médico, "hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperar las siguientes semanas".

Con Assen, el hexacampeón del mundo de MotoGP suma ya cinco carreras en las que no ha podido participar esta temporada, tras no poder subirse a la moto en Argentina, Las Américas y España, por su lesión en Portimao, y ser baja de última hora en Alemania el fin de semana pasado.