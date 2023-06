Predicciones para UFC Jacksonville: los riesgos de Topuria frente a Emmet

Como cada sábado, si te gusta la futurología y la especulación deportiva con base en el conocimiento, este es tu lugar: ¿quién ganará en UFC Jacksonville? ¿Podrá Topuria noquear a Josh Emmet como ha prometido? Esta es una pregunta que a todos los aficionados españoles a las artes marciales mixtas nos ronda la cabeza. Topuria se juega mucho en esta velada con lo que vamos a echar mano de todos nuestros recursos para tratar de predecir el resultado. Para ello vamos a contar con la ayuda de Pablo Ortín, entrenador de MMA de la escuela Santa Dolores y de la selección española.

Topuria Vs Emmet

Josh Emmet es un luchador muy experimentado. Ha probado su nivel con algunos de los mejores luchadores de la división, Calvin Kattar entre ellos, que no es poca cosa. El estadounidense pega muy duro con la mano derecha y tiene buena defensa de derribo, algo que puede complicar considerablemente la pelea para Topuria. El problema para Emmet es que Topuria tiene más armas en su arsenal. Tiene más recursos en el striking y desde luego mucho más wrestling. Esto debería ser suficiente para que Ilia Topuria gane la pelea. Nuestra predicción es que el español va a ganar por KO o sumisión en el segundo asalto, pero se trata de una pelea que también le puede exigir paciencia y madurez. Si Topuria trabaja la pelea, como está haciendo Justin Gaethje últimamente, y no se arriesga a intercambios muy prolongados, como ha hecho alguna vez, lo más probable es que salga victorioso. Esto no quiere decir que Topuria no pueda entrar a este tipo de intercambios y ganarlos, quiere decir que constituyen un riesgo elevado frente a Emmet. Sea como sea, todos esperamos que el español se haga con la victoria (sea como sea).

Amanda Ribas vs Maycee Barber

Maycee Barber es una peleadora valiente, que suele ir hacia adelante acosando a sus enemigos. Es una “bully”. El problema es que, al menos de lo que hemos visto de ella hasta ahora, solo tiene eso. Cuando se enfrenta a peleadoras que son capaces de crear ángulos o desplegar más recursos, entonces lo pasa mal. Y esto es justo lo que tiene Amanda Ribas, que cuenta además con un nivel de judo y “ground & pound” considerable. Siempre y cuando Ribas no se deje acosar y no exponga el mentón en intercambios absurdos, lo más normal es que gane la pelea. Nos decantamos por tanto por Ribas, que o gana por sumisión o por decisión.

Justin Tafa vs. Austen Lane

Lane es un peleador muy atlético, es capaz de cerrar distancias rápidamente, pega fuerte y defiende derribos. El problema es que técnicamente es algo limitado y suele pasarlo mal frente a luchadores a los que le pesa la mano. Justin Tafa es uno de ellos. No es que sea tampoco un luchador muy técnico pero tiene lo suficiente para situar la pelea donde le interesa y colocar una mano ganadora. Lo más probable es que Justin Tafa gane por TKO.