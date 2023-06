El regalo de Maverick Viñales a la familia de Luis Salom siete años después de su muerte: "Tiene que estar en su lugar"

El pasado 3 de junio se cumplieron siete años desde que Luis Salom falleciese a causa de un grave accidente sobre la moto en Montmeló. Y este domingo, justo cuando se celebra el Gran Premio de Holanda, se cumplen 12 desde que el recordado piloto logró su primer podio mundalista.

Salom quedó segundo en 125cc, por detrás de Viñales. Ambos corrían con las Aprilia RSA 125. Y precisamente Maverick compró hace "tres o cuatro años" esa moto de Luis, que ahora ha querido regalar a su familia.

El piloto de Aprilia lo ha contado en los micrófonos de DAZN. Para él, esa moto "debía estar en su lugar", motivo suficiente para enviársela a la familia de Luis Salom.

Ernest Riveras contó en DAZN el detalle que tuvo el de Roses: "Maverick Viñales le ha mandado a la familia de Luis Salom, a sus padres María y José, y a toda su familia, la moto Aprilia RSA 125 con la que Luis consiguió el 25 de junio de 2011 en Assen, hace doce años -como el dorsal de Maverick- su primer podio mundialista".

Lo cierto es que, posteriormente, el propio Maverick Viñales aclaró para los micrófonos de DAZN que el regalo le salió de dentro: "No dije nada a nadie, lo tenía todo callado porque soy una persona que le gusta ser discreto y hago las cosas para mi interior, las que me parecen justas. Al final, yo también he tenido una pérdida en mi familia y es duro. Creo que es importante que puedan tener cosas únicas de Luis, y creo que esa era una pieza única".

"En la familia están emocionadísimos"

Una moto muy característica de hace más una década, con líneas y colores muy clásicos y con la que el español comenzó a despuntar: "La Aprilia del RW Racing GP, con aquellos colores verdes con publicidad de TVM. Maverick le ha comprado la moto a Aprilia y se la ha regalado a la familia Salom Horrach", dijo Riveras sobre el regalo de Viñales. "En la familia están emocionadísimos", añadió el periodista de DAZN.

