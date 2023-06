Miller llama "princesa" a Marc Márquez y recula días después, delante de él: "Te lanzan una pregunta que es un poco trampa..."

Por una cosas u otras, Marc Márquez no deja de estar en el disparadero. El ocho veces campeón mundial de motociclismo está firmando una temporada muy irregular, con caídas constantes y rumores sobre una posible marcha de Honda. El clímax de la frustración llegó el pasado fin de semana durante el GP de Alemania, en el que Márquez terminó por renunciar tras caerse hasta cinco veces.

El resto de la parrilla no ha sido ajena a la situación del otrora dominador, y algunos no se han mordido la lengua. Fue el caso de Jack Miller, el piloto de Ducati, que así opinó sobre la situación de Márquez hace unos días: "Es que hay motos que son eso (una mierda). Pero, ¿por qué son una mierda? Es su propia responsabilidad. Se despidió al 99% de los ingenieros que había para acomodar a los suyos; a su gente y ahora están jodidos y ni siquiera puede dar una vuelta. Es culpa suya".

La crítica de Miller fue más allá: "Todo el mundo se queja de su moto, pero nadie hace nada al respecto. Calla la boca y haz lo que debes. Te pagan para correr en moto, no para ser una princesa y quejarte de la moto".

Y unos días después, Márquez y Miller se reunieron en la conferencia previa a la carrera en 'La Catedral', Assen. Y el australiano reculó, echando la culpa al mensajero: "Hay mucha tontería en las reacciones. La mayor parte de las personas no estaban allí en el ‘media debrief’. Te lanzan una pregunta que es un poco cebo/trampa y acabas llegando ahí, y luego lo sacan de contexto. Quiero que el campeonato mejore y que los pilotos continúen con su trabajo. Eso es lo que he dicho. Muchas personas no estaban ahí y lo han sacado de contexto".

Márquez pasa de los comentarios

A Miller le insistieron por el destinatario de sus críticas: "Era un comentario en general. Me hicieron una pregunta después de lo que declaré sobre todos los pilotos, porque no es sólo Marc. Y luego todo el mundo señalaba con el dedo y decía que hablaba de Marc. Hablaba también de Marc, pero también del resto de pilotos, porque hay muchísimos en esta situación. Entiendo que tiene un momento complicado y que no es fácil. Pero para este deporte y para la salud de este deporte y de las fábricas, nadie quiere andar escuchando ese mensaje continuamente".

Apenas dos metros separaban a ambos pilotos. Cuando a Márquez le preguntaron al respecto... como si nada: "Es que no sé exactamente qué dijo. Cuando tengo un fin de semana malo no abro el móvil, y entonces no sé exactamente. Me han preguntado primero en las televisiones y no sé exactamente qué dijo, si se refirió a alguien, si no, pero de hecho me han explicado un poco y aludido no me siento".